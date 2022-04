Überfall auf 82-Jährige: DNA-Spur führt zu Tatverdächtigem

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Aufgrund von DNA-Spuren am Tatort hat die Polizei rund zwei Jahre nach einem Überfall auf eine 82-Jährige in Lennestadt einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut Mitteilung der Ermittler von Donnerstag sitzt ein 58-Jähriger in Frankreich in Haft. Ziel sei seine Auslieferung, teilte die Polizei in Olpe mit.

Lennestadt - Die damals 82-Jährige war in der Nacht zum 16. Februar 2020 in ihrem Schlafzimmer von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Täter sollen über die Garage eingedrungen sein. Unter Androhung von Gewalt forderten sie Bargeld und den Schlüssel für einen Safe. Dann fesselten sie die Frau und entkamen. Unter anderem entwendeten sie hochwertige Handtaschen und Uhren.

Elf Monate nach dem brutalen Raubüberfall wurde der Fall Anfang 2021 in der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gezeigt. Auf die Spur des französischen Staatsbürgers kamen die Ermittler jetzt durch einen Treffer in der europaweiten DNA-Datenbank. dpa