Ukraine-Krieg: NRW will Geflüchtete aufnehmen – Wüst erklärt, wie

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst will die Kommunen unterstützen. © David Young/dpa/Archivbild

Wegen des Kriegs in der Ukraine möchte NRW etliche Geflüchteten aufnehmen. Ministerpräsident Hendrik Wüst stellt vor, wie das ablaufen soll. Kinder sind im Fokus.

Düsseldorf – Aus dem Ukraine-Konflikt* ist ein echter Krieg geworden. Hunderttausende Menschen müssen deshalb aus ihrer Heimat fliehen und suchen Unterschlupf im Rest Europas. Auch Nordrhein-Westfalen* will Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Dafür stimmt sich die Landesregierung* nun mit den Kommunen ab. Kinder spielen dabei eine besondere Rolle.

24RHEIN* erklärt, wie die Aufnahme von Geflüchteten in NRW ablaufen wird.

Vor dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch (2. März) hatte Wüst mehrfach unterstrichen, dass NRW sei bereit, Betroffenen der russischen Angriffe Schutz zu bieten. „Wer vor Putin flieht, ist in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen“, sagte der CDU*-Politiker am Dienstag (1. März) in Düsseldorf*. Derzeit verfügt NRW noch über rund 3800 freie Plätze für Geflüchtete. Allen geflüchteten Kindern soll zudem „schnellstmöglich“ ein Schulbesuch ermöglicht werden. (os) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA