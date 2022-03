Blau-gelbe Bahn fährt durch Düsseldorf – als Zeichen gegen Ukraine-Krieg

Durch Düsseldorf fährt eine gelb-blaue Rheinbahn – aus Solidarität mit der Ukraine. © Rheinbahn

Die Rheinbahn zeigt sich solidarisch mit der Ukraine: Durch Düsseldorf fährt jetzt eine blaue-gelbe Bahn. „Ukraine, wir sind mit Dir“ ist auf der Bahn zu lesen.

Düsseldorf – Auf 28 Metern setzt die Rheinbahn ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. So lange ist das Fahrzeug der Rheinbahn, das in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb durch Düsseldorf fährt, wie 24RHEIN berichtet. Darauf zu lesen ist ein Spruch in Ukrainisch, die Übersetzung: „Ukraine, wir sind mit Dir!“.

Rheinbahn Mitarbeiter: 3.010 Bus: 114 Haltestellen: 1.671, davon: Stadtbahn: 120 (davon 23 unterirdisch); Straßenbahn: 127; Bus: 1.424 Straßenbahn: 7 Gründung: 25. März 1896

Warum fährt eine gelb-blaue Bahn durch Düsseldorf?

Die Bahn dürfte kaum zu übersehen sein, wenn sie im Hochflur-Netz der Rheinbahn ihre Runden dreht. Die besondere Bahn ist seit Freitag, 25. März 2022 im Einsatz. Der untere Bereich des Fahrzeugs ist gelb lackiert, der obere Bereich blau – und ist damit der Flagge der Ukraine nachempfunden. In der Mitte des Zugs ist der Spruch in Großbuchstaben in der ukrainischen Landessprache zu lesen. Ergänzt wird dieser durch verschiedene Hashtags, die nach Angaben des Unternehmens „für Frieden und Menschlichkeit werben“.

Ukraine-Krieg: Rheinbahn Düsseldorf setzt Zeichen der Solidarität

„Mit der Bahn wollen wir ein Zeichen gegen den Krieg setzen“, wird Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender der Rheinbahn, in einer Mitteilung zitiert. Ende Februar hat der Krieg in der Ukraine begonnen, zehntausende Menschen sind seitdem bereits aus ihrem Heimatland geflüchtet.

Viele von ihnen kommen auch in NRW, in Köln und Düsseldorf unter. „Unsere Gedanken sind mit diesem stolzen Land und mit seinen aufrichtigen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten oder sich nun inmitten dieses brutalen Konflikts befinden“, sagt Klar.

Ukraine-Krieg: NRW zeigt sich solidarisch

Viele Städte, Organisationen und auch Vereine zeigen sich solidarisch, in Köln wurde zum Beispiel ein Benefizkonzert veranstaltet. Am Rosenmontag setzten mehr als 200.000 Menschen in Köln ein Zeichen gegen den Krieg. Das will auch die Rheinbahn. „Mit der Bahn wollen wir ein Zeichen gegen den Krieg setzen. Und wir möchten den Geflüchteten in unserer Stadt zeigen, dass wir an der Seite ihres Heimatlandes stehen." Zahlreiche Organisationen sammeln aktuell Spenden für die Geflüchteten aus der Ukraine, so auch in Düsseldorf. (mlu)