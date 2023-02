Ukrainischer Geistlicher fordert weitere Unterstützung

Regierung

Am Jahrestag des russischen Angriffskriegs hat die orthodoxe Kirche der Ukraine den Westen zur weiteren Unterstützung ihres Landes aufgefordert. „Ein Ende der Hilfe würde zu einer unvermeidlichen kompletten Annektierung der Ukraine führen“, sagte der Leiter des Europäischen Dekanats der orthodoxen Kirche der Ukraine, Erzpriester Volodymyr Chayka, am Freitag in Düsseldorf.

Düsseldorf - „Das wäre auch eine schwere moralische Niederlage der westlichen Gesellschaften und der freien Welt.“ Wer Frieden wolle, müsse auch „den vollständigen Rückzug des russischen Aggressors und der russischen Truppen vom Staatsgebiet der Ukraine fordern, sagte Chayka.

Der Erzpriester zeichnete Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker stellvertretend für die ganze nordrhein-westfälische Bevölkerung mit kirchlichen Orden aus. Die Ukraine dankte den Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland damit für die Aufnahme und Unterstützung von inzwischen mehr als 225 000 Flüchtlingen aus der Ukraine.

Der russisch-orthodoxen Kirche, die hinter dem Ukraine-Krieg von Kremlchef Wladimir Putin steht, warf Chayka vor, Kriegsverbrecher und Völkermord zu unterstützen. „Putins Krieg hat mit dem Christentum nichts zu tun.“

Chayka dankte Regierungschef Wüst besonders für dessen Einsatz für die Aufnahme von Flüchtlingen in NRW. Er überreichte ihm den Orden des Heiligen Erzengels Michael, des Stadtpatrons von Kiew. Reker erhielt den Orden der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin von Frauen und Kindern. Köln als größte Stadt in NRW hat bisher rund 20.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Reker sagte: „Wir hoffen, dass das Jahr 2023 den Anfang von Putins Niederlage einläutet.“

Wüst sagte: „Putins Ziel ist nichts weniger als die Vernichtung der ukrainischen Identität.“ Zugleich sei es ein Angriff auf die Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und das Völkerrecht. Russland führe den Krieg mit unerbittlicher Härte gegen die Zivilbevölkerung - mit Raketenangriffen, Folter, Gewaltexzessen, sexueller Gewalt und der Verschleppung von Kindern. Zum ersten Jahrestag des Krieges sei aber auch klar: „Die Ukraine behauptet sich erfolgreich gegen diese maßlose Aggression.“ Putin habe die Ukraine und den Westen unterschätzt. dpa