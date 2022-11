Umfrage unter Schulleitungen: Gewalt gegen Lehrkräfte wächst

Ein Kind meldet sich in einer Grundschule. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Gewalt gegen Lehrkräfte und Schulleitungen ist in Deutschland einer neuen Umfrage zufolge „an der Tagesordnung“ und ein wachsendes Problem. Das geht aus einer repräsentativen Befragung von bundesweit gut 1300 Schulleiterinnen und Schulleitern hervor, die der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Freitag zum Start des Schulleitungskongresses in Düsseldorf vorstellte.

Düsseldorf - Es zeigten sich ein dramatischer Rückgang der Berufszufriedenheit von Schulleitungen und zudem bedrückende Erkenntnisse zum Thema Gewalt gegen pädagogisches Personal, sagte der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft, Udo Beckmann.

Für die seit 2016 beim Meinungsforschungsinstitut Forsa regelmäßig beauftragte Untersuchung war diesmal im September und Oktober 2022 in allen Bundesländern gefragt worden. Inzwischen berichten demnach zwei Drittel der befragten Schulleitungen von direkter psychischer Gewalt wie Beleidigungen, Bedrohungen oder Belästigungen in den vergangenen fünf Jahren. Ein Drittel der Befragten meldete, dass Lehrer Opfer von Cyber-Mobbing wurden, also von Diffamierung oder Nötigung im Internet. In einem weiteren Drittel der Schulen kam es zu gewalttätigen körperlichen Angriffen auf Lehrkräfte oder Schulleitungen. dpa