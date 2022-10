Tödlicher Unfall in NRW: „Hatten große Mühe, Schaulustige fernzuhalten“

In Bergisch Gladbach kam es zu einem schlimmen Unfall.

Ein Toter, vier Verletzte

In Bergisch Gladbach kam es zu einem tödlichen Unfall. Die Feuerwehr musste während des Einsatzes immer wieder Gaffer fernhalten.

Bergisch Gladbach – Bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagnachmittag mit einem Kleintransporter ist ein 86 Jahre alter Autofahrer in Bergisch Gladbach (NRW) tödlich verletzt worden. Der Insasse des Transporters habe schwere Verletzungen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15:38 Uhr an der Ecke Odenthaler Straß und Rommerscheider Straße, berichtet 24RHEIN. Ein Kleintransporter und ein Autofahrer prallten zusammen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde schwer verletzt. Der 86-jährige Autofahrer verstarb noch am Unfallort. „Trotz der eingeleiteten Sofortrettung der bewusstlosen Person konnte der Notarzt nach erfolgloser Reanimation nur noch den Tod des Unfallbeteiligten feststellen“, teilt die Feuerwehr Bergisch Gladbach mit.

Infolge des Unfalls kam es zu einer weiteren Kollision. Ein Auto fuhr auf den Transporter auf. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Außerdem wurde eine weitere Person verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Tödlicher Unfall in Bergisch Gladbach: Gaffer behindern Rettungseinsatz

Während des Einsatzes mussten die Einsatzkräfte auch gegen sogenannte Gaffer vorgehen. „Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr hatten große Mühe, zahlreiche Schaulustige von der Einsatzstelle fernzuhalten und diese zum Schutz der Betroffenen daran zu hindern, Bild- und Videoaufnahmen von den Rettungsarbeiten zu fertigen“, berichtet die Feuerwehr.

Aufgrund des Unfalls musste die Odenthaler Straße komplett gesperrt werden. Zwischen „Am Mühlenberg“ und der

„Gertrudenstraße“ kam es in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. „Die Einsatzstelle konnte gegen 16:45 Uhr an die Polizei übergeben werden. Die Unfallaufnahme dauerte bis in die Abendstunden.“

