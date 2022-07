Schwere Unwetter über Deutschland: Umgestürzte Bäume und geflutete Keller – DWD-Warnung für den Osten

Am Donnerstagabend sind teils schwere Unwetter über den Westen Deutschlands hinweggezogen. Am Freitag droht ein ähnliches Szenario im Osten.

Duisburg/München - Auf die Hitze folgen Blitze: So oder so ähnlich könnte man das Wetter in Deutschland aktuell beschreiben. Nach den hohen Temperaturen der vergangenen Wochen sind am Donnerstagabend (30. Juni) erneut Unwetter über das Land gezogen. Besonders im Westen der Bundesrepublik hat eine Gewitterfront mit Starkregen und Sturmböen ihre Spuren hinterlassen.

Unwetter in NRW: Umgestürzte Bäume und geflutete Keller – mehr als 600 Einsätze in Duisburg

In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen waren die Feuerwehren am Donnerstagabend im Dauereinsatz. Zahlreiche Bäume kippten um, Keller und Straßen standen unter Wasser. Im Bahnverkehr kam es zu Ausfällen und Streckensperrungen. Die Stadt Duisburg im Ruhrgebiet war besonders betroffen.

Im Duisburger Stadtteil Baerl fielen zeitweise die Telefone aus, erklärte die Feuerwehr. Sie musste in kurzer Zeit 500 Notrufe abarbeiten. Bis 22 Uhr seien in der Stadt mehr als 600 Einsätze mit Bezug zum Unwetter gemeldet worden. Es gab eine Vielzahl umgestürzter Bäume sowie Überschwemmungen von Straßen und Kellern. Auf der Ruhr rettete die Feuerwehr Personen, die mit einem Boot gekentert waren.

Unwetter über Deutschland: Mehrere Blitzeinschläge in Nordrhein-Westfalen

Doch auch weitere Städte in NRW hatten mit Gewittern zu kämpfen. In Krefeld war die Feuerwehr wegen des Unwetters im Dauereinsatz. Viele Bürger zogen kleinere Bäume und Äste von den Straßen. In Mülheim/Ruhr wurde eine etwa 20 Meter hohe Eiche gespalten – vermutlich durch einen Blitzeinschlag. Eine Baumhälfte stürzte auf ein zweigeschossiges Wohnhaus und beschädigte das Dach. Ein Auto wurde von dem Baum getroffen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Eine Gewitterfront mit Starkregen und Sturmböen über NRW hat einige Spuren hinterlassen. © Photography Alex Forstreuter/dpa

In Bergisch Gladbach verursachte ein Blitzeinschlag einen Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus. Vor Eintreffen der Feuerwehr versuchte ein Bewohner noch, die Flammen von einer Leiter aus mit einem Gartenschlauch selbst zu bekämpfen. Auch hier wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr berichtete.

Unwetter über Deutschland: DWD-Warnung für den Osten am Freitag

Am Freitag (1. Juli) verlagert sich das schlechte Wetter in die Osthälfte Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte am Morgen „strichweise Starkregen bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit“. Am Nachmittag sind laut DWD „insbesondere von Ostsachsen bis nach Vorpommern erhöhte Unwettergefahr durch schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis 40 Litern pro Quadratmeter, größerem Hagel und schweren Sturmböen bis 100 km/h möglich“. Am späten Abend ziehen die Schauer und Gewitter dann nach Osten ab.

Neben Nordrhein-Westfalen zogen am Donnerstag schwere Unwetter mit Gewittern, Starkregen und Hagel auch über Bayern hinweg. In Garmisch-Partenkirchen gingen dabei heftige Hagelschauer nieder, mit Körnern in der Größe von Tischtennisbällen. (ph/dpa)