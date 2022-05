Gericht ohne Gnade: Vater mit kranker Tochter auf dem Weg in Klinik geblitzt - Führerschein weg

Von: Markus Hofstetter

Ein Amtsgericht kannte keine Gnade, als ein Familienvater während einer Notfahrt in eine Klinik geblitzt wurde (Symbolfoto) © Darius Simka/Imago

Ein Vater verliert seinen Führerschein, da er mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wurde. Dabei war er mit seiner kranken Tochter mit Polizeibegleitung auf dem Weg in eine Klinik.

Siegen - Ein Familienvater aus Nordrhein-Westfalen wollte seine zweijährige Tochter retten, die einen medizinischen Notfall erlitten hat. Wie die Bild am Sonntag berichtet, fuhr er mit ihr in seinem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Klinik. Auf dem Weg dahin wurde er jedoch geblitzt, er war mit 82 km/h anstelle der erlaubten 50 km/h unterwegs.

Vater bei Rettungsfahrt für Tochter geblitzt: Polizei bemerkt Notsituation und leistet Hilfe

Zudem bemerkte eine Zivilstreife der Polizei den Vorfall, sie hielt den Mann an. Als die Beamten die Notsituation bemerkten, eskortierten sie den Vater mit Blaulicht ins Krankenhaus.

Doch die Rettungsfahrt hatte für den Mann unangenehme Folgen. Wegen überhöhter Geschwindigkeit erhielt er wenige Wochen später einen Bußgeldbescheid in Höhe von von 348,50 Euro, zudem soll er für einen Monat seinen Führerschein abgeben. „Ich habe Einspruch eingelegt. Ich dachte, damit wäre das erledigt. Wir hatten ja Polizisten als Zeugen“, erzählte der Mann der Zeitung.

Vater bei Rettungsfahrt für Tochter geblitzt: Mann hätte Rettungsdienst rufen sollen

Doch das war ein Irrtum. Der Fall landete vor dem Amtsgericht in Siegen. Der Richter reduzierte das Bußgeld zwar auf 260 Euro, das einmonatige Fahrverbot blieb jedoch bestehen. Begründet wurde das Urteil damit, dass die Gefahr etwa durch die „Inanspruchnahme des Rettungsdienstes“ hätte abgewendet werden können. Die schnelle Fahrt sei kein geeignetes Mittel gewesen.

Auch der Einwand, dass der Mann, der seit zwei Jahren in Deutschland lebt, kaum Deutsch spricht, und so ein Notruf nicht möglich gewesen wäre, ließ der Richter nicht gelten. Laut Bild am Sonntag hieß es in dem Urteil, dass er unter „Zuhilfenahme von anderen Personen“ die Retter hätte rufen können.

Vater bei Rettungsfahrt für Tochter geblitzt: Fall geht nach Beschwerde vor Oberlandesgericht

Der Mann ist enttäuscht, er sei kein Raser und es sei um Leben oder Tod gegangen. Jeder Vater könne das verstehen. Deshalb legte er Beschwerde ein. Der Fall geht nun an das Oberlandesgericht.

Die zweijährige Tochter ist übrigens wohlauf. Sie hatte einen Fieberkrampf erlitten. Nach zwei Tagen in der Klinik durfte sie wieder nach Hause.