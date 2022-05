Vatertagsausflüge ohne Corona-Beschränkungen

Ein Mann zieht zum Vatertag einen Bollerwagen über einen Waldweg. © Ina Fassbender/dpa/Archivbild

Im vergangenen Jahr mussten die Bollerwagen in NRW zumeist im Keller oder der Garage stehen bleiben. Corona-Kontaktbeschränkungen standen vielerorts Vatertagsausflügen entgegen. Das ist diesmal anders.

Düsseldorf - Den geselligen Vatertagsausflügen mit Bollerwagen und Getränken an Christi Himmelfahrt stehen in diesem Jahr keine umfangreichen Corona-Beschränkungen mehr entgegen. Dennoch gelte es die Maskenpflicht im Nahverkehr auch bei den Ausflügen an diesem Donnerstag weiterhin zu beachten, erklärte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums auf Anfrage. Die Maskenpflicht ist Bestandteil der bis einschließlich Freitag geltenden Corona-Schutzverordnung.

Corona-Kontaktregeln ließen gesellige Bollerwagentouren mit vielen Freunden im vergangenen Jahr vielerorts nicht zu. In einigen Städten mit hoher Inzidenz galten zudem Sonderregelungen, die Vergnügungen zusätzlich schmälerten. In Leverkusen galten zeitweise für beliebte Ausflugsziele am Rhein Verweilverbote und in Köln ein Alkoholverbot auf den Grillflächen. Andernorts war etwa das Picknicken untersagt oder es galt eine Maskenpflicht auch in Parks und an Seeufern. dpa