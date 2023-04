Polizei nimmt 14-Jährigen nach mehreren Gewalttaten fest – Verdacht auf Vergewaltigung

Von: Karolin Schäfer

Teilen

In Wuppertal hat die Polizei einen 14-Jährigen festgenommen. Er soll für eine Reihe schwerer Straftaten verantwortlich sein – auch Raub und Vergewaltigung.

Wuppertal – Im Großraum Wuppertal-Oberbarmen häuften sich in den vergangenen Monaten die Gewalttaten. Für eine Reihe von schweren Straftaten dürfte nach Angaben der Polizei ein 14-jähriger Jugendlicher verantwortlich sein.

Der Junge steht in Verdacht, bereits im Alter von 13 Jahren schwere Straftaten in acht Fällen begangen zu haben – darunter Raub, Körperverletzung und eine Vergewaltigung. Da der Jugendliche zu diesem Zeitpunkt aber unter 14 Jahre alt war, gilt er als nicht schuldfähig. Allerdings kam es nach Polizei-Angaben auch nach seinem 14. Geburtstag zu schweren Straftaten.

Wuppertal: 14-Jähriger nach mutmaßlicher Vergewaltigung und weiteren Gewaltdelikten in Haft

Wie es in einer Mitteilung hieß, steht der Beschuldigte unter Verdacht, am 22. März an einem Überfall auf eine Tankstelle im Wuppertaler Bezirk Oberbarmen beteiligt gewesen zu sein. Zudem soll er mutmaßlich in drei Fällen gefährliche Körperverletzung begangen haben.

Die Polizei fasst am 22. März Kinder, die in Wuppertal eine Tankstelle ausrauben wollten. Der 14-Jährige steht in Verdacht, daran beteiligt gewesen zu sein. © Tim Oelbermann/dpa

So soll der Jugendliche unter anderem am späten Abend des 4. Aprils „massiv“ auf ein Opfer eingeschlagen haben, hieß es weiter. Das Opfer habe sich dann mit einem Sprung in die Wupper gerettet und wurde später unterkühlt von den Einsatzkräften aufgefunden. Eine Woche später soll er eine brennende Zigarette auf der Hand eines anderen ausgedrückt haben.

Zahlreiche Gewalttaten in Wuppertal: „Es ist gut, dass der junge Mann nun in Haft ist“

Aufgrund der Häufung der Verbrechen in den vergangenen Monaten intensivierte die Staatsanwaltschaft Wuppertal die Ermittlungen. Mit Erfolg: Der 14-Jährige konnte am Donnerstagnachmittag (20. April) auf der örtlichen Osterkirmes geschnappt und festgenommen werden. Der Haftbefehl sei auch unter Berücksichtigung der Taten im nicht schuldfähigen Alter erlassen worden.

„Seine Gewaltbereitschaft war so hoch, dass wir Sorge haben mussten, dass es für Opfer sogar noch gefährlicher werden könnte. Es ist gut, dass der junge Mann nun in Haft ist“, erklärte ein Ermittler gegenüber Bild. Es droht ihm, für den Fall seiner Verurteilung, „eine empfindliche Jugendstrafe“, meldete die Polizei.

Wuppertal: Ermittler prüfen, ob Alter des Jugendlichen stimmt

Allerdings prüfen die Ermittler mit einem Gutachten laut Focus zunächst, ob der mutmaßliche Täter wirklich erst 14 Jahre alt ist. Die Ermittler seien stutzig über seine Körpergröße mit 1,89 Meter geworden. Sollte der Jugendliche schon älter sein, dürfte er auch für seine früheren Taten zur Verantwortung gezogen werden.

Doch auch wenn der Jugendliche, der laut Focus als Kind mit seinen Eltern aus Syrien nach Deutschland geflüchtet ist, zum Zeitpunkt seiner mutmaßlichen Taten noch schuldunfähig war, drohen Konsequenzen. Zivilrechtlich könnten die Opfer gegen ihn vorgehen, schilderte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert dem Portal. Unter 14 könne man „durchaus ab dem 7. Lebensjahr belangt werden.“ In einem solchen Fall würden hohe Schadenersatz- und Schmerzensgeld-Zahlungen auf den Jugendlichen zu kommen. (kas)

Mehrere Jugendliche beschäftigen derzeit auch die Polizei in Bremen. Einige sind erst 13 und damit schuldunfähig.