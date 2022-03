Gelsenkirchen: Vermisste Anna nach drei Jahren eingemauert im Keller entdeckt - Erste Details bekannt

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Die Leiche von Anna S. aus Gelsenkirchen wurde gefunden: Die 35-Jährige war seit dem 23. Juni 2019 vermisst. © Polizei Gelsenkirchen

Anna S. aus Gelsenkirchen war seit Juni 2019 vermisst. Obwohl ihr Mörder inzwischen verurteilt ist, fehlte von ihrer Leiche bisher jede Spur. Nun wurde sie eingemauert im Keller entdeckt.

Krefeld (NRW) - Späte Gewissheit für die Familie von Anna S.: Die Leiche der seit drei Jahren vermissten Kinderpflegerin aus Gelsenkirchen wurde am Montag gefunden, eingemauert im Keller ihres Mörders.

Sechs Monate nach dem Verschwinden der 35-Jährigen fasste die Polizei einen 46-Jährigen Gelsenkirchener als Tatverdächtigen. Er wurde inzwischen rechtskräftig als Mörder verurteilt und sitzt in Haft. Der Schwager von Anna S. hatte gegenüber Merkur.de über die Ermittlungen der Polizei gesprochen.

Krefeld: Frauenleiche in Keller gefunden - Vermisste Anna S. war von Ex-Freund getötet worden

Dass es sich bei der im Keller gefunden Leiche um Anna S. handelte, habe die Obduktion am Dienstag zweifelsfrei ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Essen mit. Die Gelsenkirchenerin sei vermutlich erstickt worden. Auf den Fall hatte der Fund von Anna S.´ Leiche nun keine Auswirkungen mehr, ihr Mörder ist bereits in Haft.

Die Ermittler waren auf den Ex-Freund von Anna S. gestoßen und hatten später Bilder der Toten auf seinem Computer gefunden. Darauf war das Mordopfer in der Wohnung des Täters zu sehen gewesen. Außerdem hatte der Mann im Internet nach den Themen „Ersticken“ und „Leichengeruch“ gesucht. Nach Überzeugung der Essener Richter hatte der Mann seine Ex-Freundin umgebracht, weil er sich nicht damit abfinden konnte, dass sie sich von ihm getrennt hatte. Dafür war er zur Höchststrafe verurteilt worden: zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung.

Krefeld: Frauenleiche im Keller eingemauert - Anna S. war nicht das erste Opfer

Schon zuvor hatte der Mann für den Mord an einer Frau im Gefängnis gesessen, ein halbes Jahr nach seiner Haftentlassung dann Anna S. kennengelernt. Nach den Ermittlungen hatte sich die Frau von ihm getrennt, als sie von den Lebenslügen ihres Partners erfahren hatte.

„Er ist völlig empathielos und hat keinerlei Schuldbewusstsein. Für ihn ist es normal, dass er die Frauen, die sich von ihm trennen wollen, töten darf“, hatte der Vorsitzende Richter in Essen bei der Verurteilung im Dezember 2020 gesagt. „Die Gefahr für jede Frau, die sich auf den Angeklagten einlässt, früher oder später getötet zu werden, liegt auf der Hand.“

Warum die Leiche trotz umfangreicher Suchmaßnahmen erst fast drei Jahre später im Wohnhaus des Mörders entdeckt wurde, wollte die Essener Staatsanwaltschaft am Dienstag nicht mitteilen. Dass es ein Hausmeister war, der den entscheidenden Hinweis gab, wollte sie nicht bestätigen. Gründe dafür nannte die Behörde nicht. (dpa/kat)