Vier Verletzte bei Unfall: Hinweis auf Alkohol am Steuer

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

In Rheinberg bei Wesel sind vier Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Autos verletzt worden, zwei davon schwer. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein 32-Jähriger sei am Sonntagnachmittag mit seinem Fahrzeug, in dem sich auch seine kleine Tochter befand, in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Die Zweijährige blieb demnach unverletzt.

Wesel - In dem angefahrenen Wagen saßen außer dem 58 Jahre alten Fahrer drei weitere Menschen.

Nach dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Von den drei Beifahrern im angefahrenen Auto erlitten zwei leichte Verletzungen.

Bei dem 32 Jahre alten Unfallfahrer wurden nach Polizeiangaben Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf knapp 35 000 Euro. Der Verkehr auf der Straße war zwischenzeitlich in beiden Richtungen gesperrt. dpa