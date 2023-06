Völler nach DFB-Pleite: „Hansi Flick die ärmste Sau“

Deutschlands Julian Brandt applaudiert den Fans nach dem Spiel. © Bernd Thissen/dpa

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Bundestrainer Hansi Flick nach dem 0:2 gegen Kolumbien in Schutz genommen und bei der Fußball-Nationalmannschaft die Qualitätsfrage gestellt. „Am Ende muss man sagen, ist Hansi Flick so ein bisschen die ärmste Sau. Er versucht ja alles, dass wir erfolgreich sind, er probiert ein bisschen was aus“, sagte Völler am Dienstag beim TV-Sender RTL und ergänzte:

Gelsenkirchen - „Nach den drei Spielen muss man sagen, dass die Qualität nicht die allergrößte ist wie vor einigen Jahren. Da sind einige dabei gewesen, die werden wir im September vielleicht nicht mehr sehen. Das ist am Ende auch eine Qualitätsfrage.“

Der ein oder andere Spieler komme an seine Grenzen, so Völler, ohne Namen zu nennen. Da fehle es an Top-Qualität. „Wenn wir die nicht haben in Deutschland, müssen wir so aufstellen und taktisch variieren, dass wir nächstes Jahr eine gute EM spielen“, sagte der Weltmeister von 1990. Nach dem 3:3 gegen die Ukraine und dem 0:1 gegen Polen war es binnen weniger Tage die nächste Enttäuschung der deutschen Mannschaft. dpa