Lustige Panne im Live-TV: Talkgast geht einfach – „Wir sind noch drauf!“

Von: Anna Maria Pejsek

Anika Keils Gast, Peter Hohl, verlässt früher als gedacht, das Studio der Lokalzeit. (Screenshot) © Lokalzeit Duisburg/WDR

In der „Lokalzeit aus Duisburg“ im WDR lief am Montag ein Gast zu früh aus dem Studio. Moderatorin Anika Keil löste die Situation.

Duisburg – Anika Keil moderierte am Montag, 9. Januar, die „Lokalzeit aus Duisburg“ im WDR. Thema der Sendung war unter anderem eine außergewöhnliche Erbschaft an den Museumsverein in Kevelar. Ihr Gast in der Sendung sorgte am Ende seines Auftritts für eine kleine Überraschung, wie 24RHEIN berichtet.

„Lokalzeit“: Gast läuft zu früh aus dem Studio

Bei Anika Keil im Studio war diesmal der Präsident des Museumsverein Kevelar, Peter Hohl, zu Gast. Dieser sprach in der Sendung für Duisburg und Region über die überraschende Erbschaft einer großen Kunstsammlung von einem wohlhabenden Ehepaar aus Mülheim an der Ruhr. Als seine Sendezeit vorüber war, wartete der Präsident nicht lange und verließ das Studio. Dass die Kameras noch an sind und die Zuschauerinnen und Zuschauer ihm dabei zugucken konnten, wie er das Studio hinter Moderatorin Anika Keil verlassen wollte, war ihm wohl nicht bewusst.

Mit einem sympathischen „Herr Hohl, sie laufen ja weg“ hat Anika Keil versucht, die Situation so charmant wie möglich zu lösen. Dass dieser Abgang vonseiten Peter Hohl nicht beabsichtigt war, wird schnell klar. Er bleibt stehen und fragt: „Waren wir noch dran?“. Die Moderatorin bejaht dies und meinte: „Wir sind noch drauf“.

Lokalzeit aus Duisburg Sender WDR Sendezeit Montag bis Freitag live ab 19:30 Uhr Inhalt regionale und aktuelle Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur

Anika Keil hielt den Präsidenten aber nicht länger auf und verabschiedete ihn, dabei war Peter Hohl eine Kleinigkeit noch wichtig: Während seiner Sendezeit hatte er vergessen ein Dankeschön vom Niederrhein auszurichten, diese Worte konnte er mit der Moderatorin noch nachholen.

Anika Keil in der Lokalzeit: „Super sympathisch gelöst“

In der Lokalzeit Duisburg läuft Anika Keil, ein Gast aus dem Studio davon. © Andrea Schombara/WDR

Anika Keil hat es mit dieser kleinen Live-Panne sogar zu „TV total" geschafft. Moderator Sebastian Pufpaff zeigte den Ausschnitt aus der Lokalzeit am Mittwoch, 11. Januar, in seiner Sendung. Auch in den sozialen Netzwerken wird die Moderatorin, die erst seit 2021 bei der Lokalzeit in Duisburg ist, gefeiert. Auf Instagram schreibt Moderator Andreas Jahnke: „Echt und sympathisch. Wir sagen Danke für diesen TV-Moment". Andere kommentieren unter den Beitrag auf Anika Keils Instagramaccount: „Das hast du echt super sympathisch gelöst" oder „Deine authentische Reaktion ist einfach famos!".