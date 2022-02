WDR: Wann der Kölner Karneval 2022 im TV zu sehen ist

Die Feierlichkeiten des Kölner Karneval werden auch 2022 wieder in großem Umfang vom WDR übertragen.

Überblick ab 24. Februar

In Köln steht der Karneval 2022 vor der Tür. Klar, dass der WDR sein TV-Programm dementsprechend anpasst. Alle Sendungen während Karneval im Überblick.

Köln – Auch aus der Ferne kommen Karnevalistinnen und Karnevalisten 2022 wieder voll auf ihre Kosten. Denn wer 2022 nicht selbst an den Feierlichkeiten des Kölner Karnevals* teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, das Jecke Treiben in der Domstadt fast rund um die Uhr im Fernsehen zu verfolgen. Auch in diesem Jahr sendet der WDR* während der Karnevalstage wieder ein Programm, das unter anderem Sitzungs-Highlights, Band-Auftritte und eine Übertragung des Rosenmontagszugs im Rheinenergie-Stadion beinhaltet.

24RHEIN* zeigt, wann der Kölner Karneval 2022 im TV zu sehen ist.

Unter anderem werden Karnevals-Legenden wie Marita Köllner, Hans Süper oder Ludwig Sebus gewürdigt. Doch auch der Blick auf die aktuellen Feierlichkeiten in der Kölner Innenstadt* kommt nicht zu kurz. *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA