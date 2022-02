Weiberfastnacht im TV: WDR-Programm zum Karnevals-Auftakt im Überblick

Auch wenn im Kölner Karneval 2022 wieder gefeiert werden darf, werden doch etliche Menschen die Feierlichkeiten im WDR verfolgen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Auch wenn im Kölner Karneval 2022 Feiern wieder erlaubt ist, werden doch etliche Menschen Weiberfastnacht im TV verfolgen. Ein Überblick, was der WDR sendet.

Köln – Der Kölner Karneval 2022* nimmt Fahrt auf – auch im WDR*, wo an Weiberfastnacht* (24. Februar 2022) ein buntes, karnevalistisches Programm zu sehen ist. Das Highlight ist dabei die um 11 Uhr beginnende Sieben-Stunden-Sendung „Weiber live“, in der sich Zuschauerinnen und Zuschauer ihre liebsten Karnevalshits wünschen können. Doch auch davor und danach ist im WDR wie an sämtlichen Karnevalstagen im TV alles geboten, um den sogenannten „Fastelovend“ auch von der heimischen Couch aus feiern zu können.

24RHEIN* zeigt das TV-Programm im WDR an Weiberfastnacht 2022.

Los geht es mit dem WDR-Karnevalsprogramm bereits um 07:45 Uhr in der Früh, bis spät am Abend um 23:45 Higlights aus der Stunksitzung gezeigt werden. Somit ist den ganzen Tag über etwas geboten.