Corona-Fahrplan für NRW: So geht es nach dem 20. März weiter

Teilen

Nach der MPK wird der Rahmen für die Corona-Regeln in Deutschland präsentiert werden. (Symbolbild) © John Macdougall/AFP Pool/dpa

Ab dem 20. März wird es neue Corona-Regeln für ganz Deutschland geben. Vor allem viele Lockerungen sind geplant.

Berlin/Düsseldorf – Der 20. März war lange als sogenannter „Freedom Day“ geplant, heißt: Fast alle Corona-Beschränkungen sollten dann fallen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen*. Doch die Lage hat sich zuletzt wieder drastisch geändert. Die Inzidenz-Zahlen steigen wieder stark an und sorgen für viele Debatten. Einige Bundesländer wie Bayern, Brandenburg, Thüringen und eben auch NRW planen wohl nicht, die Lockerungen wie bisher geplant umzusetzen.

24RHEIN erklärt, welche Corona-Regeln in NRW nach dem 20. März gelten sollen.

Am 17. März wird auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) über das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes beraten. Dieses soll ab dem 20. März die rechtliche Grundlage für die Corona-Regeln der Bundesländer dienen. Die NRW-Landesregierung* von Ministerpräsident Hendrik Wüst* wird anschließend ebenfalls eine neue Corona-Schutzverordnung verabschieden. (os) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA