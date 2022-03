Weiter frühlingshaft in NRW: Viel Sonne auch am Wochenende

Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Sonnig, trocken und frühlingshaft warm: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in den kommenden Tagen weiter auf freundliches Wetter freuen. Auch am Wochenende bleibe es in weiten Teilen des Landes sonnig bis heiter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Donnerstag gebe es den gesamten Tag über Sonnenschein - bei milden Temperaturen von maximal 17 bis 20 Grad und schwachem Wind.

Essen - Ähnlich sei das Wetter auch am Freitag. In den Nächten sinken die Temperaturen laut DWD allerdings auf fünf bis null Grad. Auch leichter Frost sei möglich.

Am Samstag sei es nach Auflösung von Nebelfeldern weiterhin sonnig und niederschlagsfrei. Lediglich im Norden von NRW seien hier und da ein paar Wolken zu sehen, so der Experte. Die Temperaturen erreichen demnach 16 bis 19 Grad. Am Sonntag sei es zunächst bedeckt, ehe sich im Tagesverlauf wieder die Sonne zeige. In der kommenden Woche deute sich dann schließlich ein Bruch an. Dann gehen die Temperaturen laut DWD runter und es wird wechselhaft. dpa