Weltkriegsbombe in Essen entschärft

Ein Polizeiwagen fährt durch ein wegen einer Bombenentschärfung gesperrtes Viertel. © Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Die am Montag in Essen gefundene Weltkriegsbombe ist am Abend entschärft worden. Das teilte die Stadt auf ihrer Facebookseite mit. Die Absperrungen und Umleitungen würden nun nach und nach wieder aufgehoben. Die britische Fünf-Zentner-Bombe war im Westviertel gefunden worden - in der Nähe der Bahnstrecke. Alle Gebäude im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle wurden evakuiert.

Essen - Den Angaben zufolge waren 321 Menschen betroffen. dpa