Dramatische Szenen am Rhein: Vater will Kind aus Wasser retten – dann wird er bewusstlos

Trotz Niedrigwasser ist Baden im Rhein weiterhin extrem gefährlich (Symbolbild). © Thomas Banneyer/dpa

In Wesseling wurden ein Vater und seine vier Kinder beim Baden im Rhein vom Sog erfasst. Der Vater, versuchte, seine Kinder zu retten – und ging unter.

Wesseling – Dramatische Szenen im Rhein bei Wesseling: Am Dienstagabend (23. August) spielten dort gegen 20:30 Uhr ein Vater und seine vier Kinder im Alter von 9, 8, 6, und 2 Jahren am Sandstrand im Wasser. Als ein Tankschiff vorbeikam, wurden der Vater und sein zweijähriges Kind durch den Sog unter Wasser gezogen. Die anderen drei Kinder gerieten ebenfalls in Not, berichtet 24RHEIN.

Badeunfall im Rhein bei Wesseling: Vater geht mit seinen Kindern unter

Nach Angaben der Feuerwehr soll der Vater es geschafft haben, unter Wasser zu tauchen und sein zwei Jahre altes Kind zu retten. Danach suchte er unter Wasser nach den anderen Kindern. Sofort kamen einige Menschen zur Hilfe. Auch die Feuerwehr aus Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) war wenige Minuten später vor Ort.

Der Vater war bei der Suche nach seinen Kindern inzwischen bewusstlos geworden und untergegangen. Aber die Einsatzkräfte konnten ihn und alle vier Kinder lebend aus dem Rhein retten. Notärzte kümmerten sich sofort um die Familie. Sie kamen danach ins Krankenhaus. „Es war äußerst knapp und hätte schlimm enden können. Gott sei Dank geht es allen besser, aber sie sind noch im Krankenhaus“, sagte Feuerwehrchef André Bach der Deutschen Presse-Agentur. Glücklicherweise war der Feuerwehrchef zufällig in der Nähe und daher schnell vor Ort. Bach dankte auch den Ersthelfern am Strand.

Badeunfall am Rhein: Viele Schaulustige filmen, statt zu helfen

So vorbildlich haben sich aber offenbar nicht alle Menschen vor Ort benommen. Schockiert war die Feuerwehr vom Verhalten mehrerer Schaulustiger. Einige Menschen, die den Badeunfall beobachtet hatten, sollen ihre Kameras gezückt und den Vorfall gefilmt haben. Geholfen haben sie nicht. „Das ist einfach schamlos“, sagte Bach gegenüber der Kölnischen Rundschau.

Seit Monaten wird davor gewarnt, im Rhein zu baden. Auch bei Niedrigwasser ist das Baden in dem Fluss weiterhin sehr gefährlich. „Bei gefährlichen Strömungen wirkt der Sog so stark, dass er selbst geübte Schwimmerinnen und Schwimmer bis auf den Grund zieht. Diese Strömungen sind unberechenbar und meist nicht zu erkennen“, erklärte bereits im Juli die Stadt Köln. (bs mit dpa)