Wer hat Vorfahrt, die surfende Verkehrsbake oder das Taxi? Verwunderliches Unwetter-Video geht viral

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Wer hat hier Vorfahrt? Das Taxi bremst für die Verkehrsbake ab. © Screenshot Twitter/Yantschi

Das Unwetter in Deutschland sorgte für viel Leid und Millionenschäden. Eine ungewöhnliche Verkehrsaufnahme verwundert unterdessen das Internet.

München/Ennepetal - Viele Verletzte und sogar ein Toter - das große Unwetter von Tief „Emmelinde“ hat in einigen Teilen Deutschlands Verwüstung und Trauer hinterlassen. Drei Tornados wurden registriert, einer davon mitten in der Innenstadt von Paderborn. Ein womöglich während des Sturms aufgenommenes Video zeigt einen anderen Aspekt - bei Twitter wurde es über 170.000 Mal angeklickt (Stand: 22. Mai, 14.10 Uhr). Die Hauptdarsteller: surfende Verkehrsbaken und ein überraschtes Taxi.

Zu sehen ist wohl eine Kreuzung mit einem Kreisverkehr aus dem 30.000-Einwohner-Ort Ennepetal in Nordrhein-Westfalen (Ennepe-Ruhr-Kreis). Glaubt man den Straßenschildern, handelt es sich um die Kreuzung Fuhrstraße/Esbecker Straße. Auch mehrere Nutzer auf Twitter bestätigten dies. Zudem ist auf dem Taxi die Nummer des Unternehmens zu sehen, mit dem es auch auf der Homepage wirbt. Verifiziert werden konnten jedoch weder Ort noch Datum der Aufnahme.

Die Stadt war dank „Emmelinde“ teilweise überflutet, auf der abschüssigen Straße entstand in Richtung des Kreisverkehrs ein Fluss. Dieser transportierte in dem Video Ungewöhnliches: Straßenschilder und Baken „surften“ auf dem Wasser, ohne umzufallen, aufrecht gehalten durch die schweren Steine, die sie sonst auf dem Boden stabilisieren. Eine Bake nach der anderen kam, nahm die Kurve und kam am Kreisverkehr an, wo sie vom Wasser weitergetragen wurde. Doch die surfenden Schilder waren nicht die einzigen „Verkehrsteilnehmer“: Ein Taxi näherte sich im Kreisverkehr der Kreuzung und bremste sicherheitshalber ab, um das Schild, das dort gerade ankam, durchzulassen.

Im Kreisverkehr hat man eigentlich Vorfahrt, doch diesmal galt wohl: Lieber mal Vorfahrt gewähren! Das sehen auch einige Nutzer auf Twitter und Reddit so, wo das Video ausgiebig diskutiert wird.

Kurioses Video aus Ennepetal: „Diese Schilder haben ja so eine Art behördlichen Charakter“

Ein Nutzer schreibt: „Diese Schilder haben ja so eine Art behördlichen Charakter. Ich denke, die Rechtssprechung wird immer im Sinne einer Bake entscheiden. Also: Vorfahrt gewähren.“

Ein weiterer User sieht das anders: „Eigentlich hat das Taxi Vorfahrt, besteht aber nicht auf seinem Recht. Habe ich auch so in der Fahrschule gelernt: Vorfahrts-Recht, nicht -Pflicht.“

„Jeglicher Wassersport auf öffentlichen Straßen ist verboten“, mahnt ein weiterer Nutzer an. Viele sind auch einfach nur amüsiert. „Schon lange nichts mehr gesehen, das mich so zum Lachen gebracht hat“, schreibt ein User. Und ein anderer fragt: „Könnt Ihr auch hören, wie die Schilder ganz laut ‚Huiiii‘ rufen?“ Mehr zum Wetter lesen Sie hier. (cg)