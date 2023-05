Wetter-Experte rechnet mit „brachialen Regenmengen“

Von: Jonah Reule

Starkregen in NRW auch am Wochenende. (Archiv/Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

In NRW kommt es auch am Wochenende zu Gewittern und Starkregen. Die Überschwemmungsgefahr steigt, sagt ein Experte.

Köln – Seit Tagen kommt es immer wieder zu Gewittern mit Starkregen in NRW. Auch am Wochenende ist kein Ende in Sicht. Denn laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) drohen weitere Gewitter und auch Sturmböen. Ein Wetter-Experte rechnet in den nächsten zwei Wochen mit „brachialen Regenmengen“ in Deutschland. Volle Keller und Überflutungen könnten die Folge sein. 24RHEIN berichtet, wie das Wetter in NRW am Wochenende werden soll.