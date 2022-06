Über 30 Grad: Hitzewelle rollt nach NRW – auch nachts kaum Abkühlung

Erste Tropennacht des Jahres

Der Sommer schwappt nach Deutschland und NRW – und könnte am Wochenende an der 40-Grad-Marke kratzen. Zudem wartet die erste Tropennacht.

Köln – Eigentlich befinden wir uns kalendarisch aktuell noch im Frühling; erst am 21. Juni ist in Deutschland 2022 offiziell Sommeranfang. Dennoch kommt der Sommer bereits in den kommenden Tagen mit voller Kraft nach Deutschland und somit auch nach NRW – und könnte Temperaturen mitbringen, die an der 40-Grad-Marke kratzen, berichtet 24RHEIN. Zumindest, wenn es nach dem Meteorologen Dominik Jung von wetter.net geht.

NRW: Bis zu 40 Grad am Wochenende – Hitzewelle kommt aus Spanien

Demnach schwebt aktuell das Sommerhoch David bereits über der iberischen Halbinsel und sorgt in Spanien, gerade im Süden, schon jetzt für Temperaturen nördlich der 45 Grad. „In den kommenden Tagen schwappt diese Hitze in Richtung Frankreich und anschließend auch nach Deutschland“, erklärt Jung – doch wie viel dieser tropischen Hitze kommt anschließend auch bei uns in Deutschland an? Und wie sieht es in den Großstädten Köln und Düsseldorf in den kommenden Tagen aus?

Hitzewelle rollt auf NRW zu: Bis zu 40 Grad möglich?

Dienstag, 14. Juni: Höchsttemperaturen in NRW bis zu 30 Grad

Mittwoch, 15. Juni: Höchsttemperaturen in NRW bis zu 31 Grad

Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam): Höchsttemperaturen in NRW bis zu 32 Grad

Freitag, 17. Juni: Höchsttemperaturen in NRW bis zu 33 Grad

Samstag, 18. Juni: Höchsttemperaturen in NRW bis zu 36 Grad

Sonntag, 19. Juni: Höchsttemperaturen in NRW bis zu 37 Grad

Keine Angst, Temperaturen bis zu 45 Grad sind in den kommenden Tagen nicht zu erwarten – dennoch „droht“ am kommenden Wochenende eine echte Hitze-Keule. Denn wie Jung erklärt, könne es am Samstag und Sonntag zu Höchstwerten von 36 oder gar 37 Grad kommen, vor allem im Süden und Westen der Bundesrepublik wird es dann so richtig heiß. Gebietsweise seien auch Anstiege auf die 40-Grad-Marke möglich, so der Diplom-Meteorologe weiter – mit Temperaturen im hohen 30er-Bereich könne jedoch auf jeden Fall gerechnet werden.

34 Grad in Köln und Düsseldorf: Erste Tropennacht möglich

Dadurch kann es auch zur ersten sogenannten Tropennacht, wenn die Temperaturen auch nach Sonnenuntergang noch über 20 Grad liegen, kommen.

In den Großstädten Köln und Düsseldorf werden in den kommenden Tagen etwas kühlere Temperaturen als im NRW-Mittel erwartet. Jedoch kann es auch hier am kommenden Wochenende (Samstag, 18. Juni) bis zu 34 Grad heiß werden. Am Sonntag kühlt es in Köln und Düsseldorf mit teilweise sogar Regen allerdings wieder deutlich ab.

Hoch David steuert auf NRW zu: Freibad-Ausflug oder Badesee-Besuch bei fast 40 Grad?

So oder so werden etliche Menschen in NRW bereits einen Ausflug in eines der diversen Freibäder beispielsweise bei Köln planen, einen Besuch am Badesee anvisieren oder bei bestem Wetter eine Kirmes oder ein anderes Volksfest in NRW besuchen. Dabei nur die Sonnencreme nicht vergessen. (mo)

