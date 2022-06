NRW: Unwetter, Gewitter und Sturm drohen über Pfingsten

Von: Mick Oberbusch

Am Wochenende wird das Wetter in NRW ungemütlich, unter anderem über Pfingsten drohen Gewitter und Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst warnt.

Köln – Zwischen die frühsommerlichen Temperaturen in ganz Deutschland und somit auch in NRW mischten sich in den vergangenen Wochen immer wieder Tage mit heftigem Niederschlag, Sturmböen und Gewitter-Gefahr – zuletzt beispielsweise Ende Mai, als ein heftiges Unwetter NRW teilweise hart traf. Ganz so schlimm wird es über Pfingsten vermutlich nicht, dennoch hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits ungemütliches Wetter angekündigt.

Wetter am Wochenende in NRW: Höhepunkt am Sonntag – Starkregen und Unwetter-Gefahr

Am Freitag (3. Juni) ist es zunächst heiter bis wolkig, am Nachmittag und Abend kann es im Süden von Nordrhein-Westfalen, also möglicherweise auch in Köln, Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, Aachen oder Euskirchen teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Örtlich sind auch Unwetter durch Starkregen und stürmische Böen nicht ausgeschlossen, wie 24RHEIN berichtet.

In der Nacht zum Samstag (4. Juni) klingt das Unwetter dann noch einmal ab, bevor im Tagesverlauf vor allem im Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter aufkommen, ebenso ist Starkregen möglich. Den Höhepunkt soll dann der Sonntag (5. Juni) darstellen, wenn Südwesten her starke Bewölkung und im Tagesverlauf kräftige Schauer oder Gewitter aufkommen.

Am Wochenende über Pfingsten hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für NRW Unwetter angekündigt (IDZRW-Montage). © teamwork/Imago & NurPhoto/Imago

Wetter an Pfingsten: Starkregen an Pfingstsonntag, abziehende Gewitter an Pfingstmontag

„Dabei besteht gebietsweise Unwettergefahr durch heftigen Starkregen“, warnt der DWD. In der Nacht zum Pfingstmontag (6. Juni) zieht das Gewitter dann weitestgehend ab, am Feiertag selbst kann es noch zu einzelnen Schauern kommen. (mo)