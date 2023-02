Wie ein kleines Erdbeben“: Haus nach Hangrutsch evakuiert

Ein Auto steht noch unterhalb eines abgerutschten Hanges. © Kai Osthoff/k-medianews/dpa

Ein Hangrutsch hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses Siegen in Angst und Schrecken versetzt. In aller Eile mussten sie in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Die Abbruchkante war gefährlich nah.

Siegen - Zuerst war ein Rollen und Poltern zu hören, dann rutschten Erde, Bäume und Steine weg: Nach einem Hangrutsch in Siegen (Kreis Siegen-Wittgenstein) sind am frühen Samstagmorgen 22 Bewohner eines gefährdeten Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde bei dem Erdrutsch nach Angaben von Polizei und Feuerwehr niemand. An einem Auto entstand ein leichter Sachschaden. Warum es zu dem Hangrutsch kam, war zunächst unklar.

Auch aus zwei weiteren Häusern waren Bewohner zunächst evakuiert worden, sie konnten aufgrund der sicheren Statik der Häuser aber schnell in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der vordere Bereich des langgezogenen Mehrfamilienhauses stand nur etwa eineinhalb Meter von der Abbruchkante entfernt, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Thomas Adamek, der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Das ist kritisch.“

Die Bewohner des hinteren Teils durften nach einigen Stunden in ihre Wohnungen zurückkehren, für etwa ein Dutzend Bewohner des vorderen Teils wurden Hotelzimmer bereitgestellt. Sie sollten nach einer Begutachtung der Lage durch Geologen aber noch ihre Wohnungen aufsuchen dürfen, um die nötigsten Sachen zu holen.

Einsatzkräfte und Geologen setzten Messpunkte an dem steilen Hang. Es sei nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Abrutschen kommen könnte, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Am Morgen seien immer noch kleine Stücke des Hangs abgerutscht. Für Montag seien Hangsicherungsarbeiten geplant. Wann die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren könnten, sei unklar.

Die Hausbewohner hatten am frühen Morgen die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie ein „lautes Rollen und Poltern“ gehört hätten, sagte Einsatzleiter Adamek. „Wie so ein kleines Erdbeben.“ Der Hang sei trichterförmig auf einer Höhe von etwa zehn Metern und 30 Meter Breite abgerutscht. Das sei schon „ein ganz schönes Stück Erde“, sagte Adamek. Warum es zu dem Hangrutsch kam, war zunächst unklar. Es gebe dort auch keine Bergbauarbeiten. dpa