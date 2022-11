Über 1000 Pflanzen: Riesige Cannabis-Plantage in NRW entdeckt

Teilen

Die Polizei hat in Willich-Schiefbahn eine Cannabis-Plantage mit über 1000 Pflanzen entdeckt. Zwei Männer wurden festgenommen.

Willich – Grüne Überraschung im Kreis Viersen: Eine Cannabis-Plantage mit beachtlicher Größe hat die Viersener Polizei am Mittwoch (9. November) ausgehoben. Nach einem Hinweis hatten die Beamten eine Halle am Schiefbahner Bahnhof untersucht und wurden dabei mehr als fündig. Laut einem Polizeisprecher wurden „über 1000 Pflanzen und umfangreiches Beweismaterial“ sichergestellt.

Die Cannabis-Plantage wurde in einer Industriehalle in Willich-Schiefbahn entdeckt. © Polizei Viersen

Willich-Schiefbahn: Cannabis-Plantage „hochprofessionell“ ausgestattet

Das Viersener Rauschgiftkommissariat durchsuchte die Industriehalle gemeinsam mit einem Drogenspürhund der Polizei Mönchengladbach. Doch der war gar nicht notwendig, denn die Cannabis-Plantage ließ sich kaum verstecken, berichtet 24RHEIN. Die „beachtliche Plantage“ hatte man in eine zweite Halle eingebaut, „komplett inklusive einer hochprofessionellen Belichtungs- und Belüftungsanlage“, sagte ein Polizeisprecher.

Beim Abtransport der etlichen Cannabis-Pflanzen musste auch die freiwillige Feuerwehr Willich mehrere Stunden anpacken. Vor kurzem wurden bereits in Wuppertal sogar gleich zwei größere Cannabis-Plantagen entdeckt – mit weit mehr als 2000 Pflanzen.

Cannabis-Plantage in Willich: Zwei Verdächtige in U-Haft

Bei der Durchsuchung in Willich wurden zwei Tatverdächtiger im Alter von 51 und 23 vorläufig festgenommen. Sie wurden am Freitag dem Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld kamen sie in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (os mit ots)