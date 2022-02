Wissing: Genug Geld für Aufbau flutgeschädigter Bahnstrecken

Bahnvorstand Pofallla (l-r), NRWs Verkehrsministerin Schmitt und Bundesverkehrsminister Wissing im Ahrtal © Thomas Frey/dpa

Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing steht für den Wiederaufbau der vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen von Hochwasser geschädigten Bahnstrecken genug Geld zur Verfügung. Kürzlich seien dafür 770 Millionen Euro im Bundeshaushalt gesichert worden. „Sollte darüber hinaus Bedarf bestehen, stehen weitere Mittel bereit“, versicherte der FDP-Politiker laut Mitteilung am Donnerstag in Sinzig im Ahrtal.

Sinzig - Der Bundesverkehrsminister betonte: „Für die Menschen hier in der Region hat die Flutkatastrophe alles verändert. Der Verlust lieber Menschen ist schmerzlich und durch nichts wieder gutzumachen.“ Die Schäden an Gebäuden, Brücken, Gleisen, Straßen und Mobilfunkmasten seien „mehr als zerstörte Infrastruktur: Sie sind ein Auftrag für uns alle.“

Der Bund wird laut Wissing „weiter alles dafür tun, beim Wiederaufbau zu unterstützen - und das möglichst unbürokratisch“. Der FDP-Politiker dankte allen, „die hier seit Monaten unermüdlich im Einsatz sind. Das Miteinander hier vor Ort ist unbeschreiblich.“

Wissing, früher Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz, und seine dortige Nachfolgerin Daniela Schmitt (FDP) informierten sich am Donnerstag an mehreren Orten im Ahrtal über den Wiederaufbau beschädigter und zerstörter Straßen und Bahnstrecken. dpa