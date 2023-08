Schmuddelfilm-Skandal im Erzbistum Köln: Wirbel um Liste – Staatsanwaltschaft ermittelt

Von: Michelle Brey

Die Türme des Kölner Doms leuchten im Abendlicht. Um das Kölner Erzbistum gibt es indes neuen Wirbel. © Christoph Hardt/Imago

Eine Liste rückt das Erzbistum Köln in den Fokus der Staatsanwaltschaft. Auch ein Insider äußert sich in einem Bericht.

Köln – In der Vergangenheit stand das Erzbistum Köln nicht selten im Fokus der Öffentlichkeit. War es zuletzt eine Razzia bei Ermittlungen gegen Kardinal Rainer Maria Woelki rund um den Missbrauchsskandal, so sorgt nun ein weiterer Sachverhalt für Wirbel. Wie aus einem Bericht des Kölner Stadtanzeigers hervorgeht, sollen von Dienstrechnern des Bistums in großem Umfang pornografische Seiten aufgerufen worden sein. Es habe „massenhafte Zugriffsversuche“ gegeben. Und das „zum Teil“ von höchstrangigen Klerikern.

Erzbistum Köln: Pornografische Filme - Papst Franziskus warnte noch vor „Laster“

Als „ein Laster“ bezeichnete Papst Franziskus pornografisches Material im Oktober 2022 bei einer Audienz für Seminaristen und junge Priester. Viele Menschen würden dieses Laster tragen, „so viele Laien, aber auch Priester und Nonnen“.

„Der Teufel kommt von dort. Das reine Herz, welches jeden Tag Jesus empfängt, kann diese pornografischen Informationen nicht empfangen.“

Nun sorgt jedoch genau dieses „Laster“ im Erzbistum Köln für Wirbel. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Sie interessiert sich laut Kölner Stadtanzeiger „für eine Liste aus dem Erzbistum mit mehr als 1000 Zugriffsversuchen auf Seiten, die wegen bedenklicher, unerwünschter Inhalte und potenzieller Gefährdung der IT-Sicherheit durch einen Schutzfilter geblockt waren“.

Bereits im Juli 2022 soll die Bistumsspitze über die Aktivitäten der Mitarbeitenden informiert worden sein. Diese seien in einer Dienstvereinbarung untersagt. Intern habe es „heftige Diskussionen zum weiteren Vorgehen“ gegeben.

Erzbistum Köln: Razzia im Juni - „Verdacht auf Besitz und Beschaffung strafbarer Inhalte“

Besonders im Fokus stehe, dem Blatt zufolge, ein ehemaliger Laien-Mitarbeiter.

Gegen ihn würde „wegen des Verdachts auf Besitz und Beschaffung strafbarer Inhalte ermittelt“.

Am 5. Juni 2023 gab es aufgrund dessen eine Razzia.

„Aus ermittlungstaktischen Gründen“ machte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft für Cyber-Kriminalität gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger keine weiteren Angaben.

Liste rückt Erzbistum Köln in Fokus der Staatsanwaltschaft - Sie war einst vernichtet worden

Erst aufgrund der Razzia geriet die erwähnte Liste 2023 überhaupt in den Fokus der Ermittler. Denn: Anfang Juli sollen der Vize-Vorsitzende der Mitarbeitervertretung des Erzbistums und eine ehemalige MAV-Vorsitzende zur Polizei gegangen sein.

„Dem Vernehmen nach hätten die beiden transparent machen wollen, was es bereits 2022 an möglichen Indizien gegeben habe - für den Fall, dass man damals aus Unkenntnis oder Absicht Dinge übersehen habe“, schrieb das Kölner Medium. Die Listen waren von Generalvikar Guido Assmann „vorschriftsgemäß und fristgerecht nach drei Monaten vernichtet“ worden. Ein Insider sagte gegenüber dem Blatt, Assmann habe das Thema „schlicht totgeschwiegen“.

Ob Assmann intern Warnungen oder Ermahnung ausgesprochen habe, ließ das Erzbistum laut Kölner Stadtanzeiger offen. Des Weiteren wurde sich nicht zum Kenntnisstand von Kardinal Woelki den Sachverhalt betreffend geäußert. Er ist weiterhin Erzbischof von Köln - 2022 hatte er dem Papst den Amtsverzicht angeboten. (mbr)