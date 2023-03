Wüst trägt sich in Kondolenzbuch für Luise ein

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, trägt sich in das Kondolenzbuch ein. Das zwölfjährige Mädchen Luise wurde am 11. März 2023 mit zahlreichen Messerstichen getötet. © Christoph Reichwein/dpa

Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich am Samstag in Freudenberg bei Siegen in ein Kondolenzbuch für die getötete 12-jährige Luise eingetragen. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren hatten gestanden, Luise vor rund einer Woche erstochen zu haben. Wüst kam am Vormittag in die Evangelische Kirche der Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, um sich dort in das ausgelegte Kondolenzbuch einzutragen.

Freudenberg - Der NRW-Regierungschef sprach kurz mit vier Seelsorgerinnen und Seelsorgern und bedankte sich für ihren Einsatz.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls hatte sich der CDU-Politiker bestürzt gezeigt über den Tod des Mädchens. „Es zieht einem den Boden unter den Füßen weg.“

In dem Fall halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft mit Informationen zum Hintergrund, vor allem mit Angaben zu den mutmaßlichen Täterinnen im Kindesalter sehr bedeckt und verweisen auf deren Persönlichkeitsschutz. Die Mädchen sind wegen ihres jungen Alters noch nicht schuldfähig und können nicht vor Gericht gestellt werden. dpa