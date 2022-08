NRW: Frau in Ausländeramt mit Messer attackiert – schwer verletzt

Eine Frau wurde am Donnerstag in einem Ausländeramt in Wuppertal mit einem Messer attackiert. Sie wurde schwer verletzt. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

Wuppertal – In Wuppertal (NRW) wurde eine Frau im Ausländeramt mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Die Polizei hat vor Ort einen tatverdächtigen Mann festgenommen. Zunächst waren die Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag (11. August) von einer Bedrohungslage ausgegangen, wie ein Polizeisprecher erklärt. Die Lage sei aber unter Kontrolle, berichtet 24RHEIN.

Wuppertal: Messer-Attacke auf Frau in Ausländeramt

Die Frau wurde bei dem Angriff im Haus der Integration schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe laut Polizeiangaben nicht. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen ein Messer eingesetzt haben.

Er soll gegen 9 Uhr in das Ausländeramt im Stadtteil Elberfeld gestürmt sein und sofort auf eine Frau am Empfangstresen eingestochen haben, berichtet die Bild-Zeitung. Dann sei der Täter zunächst vom Sicherheitsdienst überwältigt worden, bevor ihn die Einsatzkräfte festnahmen.

Wuppertal: Mitarbeiterin im Haus der Integration angegriffen – „ein schrecklicher Tag“

Wie die Stadt Wuppertal inzwischen bestätigte, handelt es sich bei dem Opfer um eine Mitarbeiterin aus dem Haus der Integration. „Das ist ein schrecklicher Tag für die betroffene Kollegin und ein schrecklicher Tag für Wuppertal“, sagt Sozialdezernent Dr. Stefan Kühn. „Das ist ein Schock für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Gedanken sind bei der Kollegin, wir senden ihr die besten Wünsche zur Genesung.“

„Ich bin sehr betroffen von diesem schrecklichen Angriff“, erklärte Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Man wolle „jetzt alles tun, damit alle Kolleginnen und Kollegen im Haus der Integration auch langfristig die bestmögliche Unterstützung erhalten“, so der OB weiter. Das Haus der Integration bleibt nach Angaben der Stadt bis einschließlich Freitag (12. August) geschlossen. Aktuell ist noch der Rettungsdienst vor Ort. Mitarbeiter erhalten psychologische Unterstützung. (bs/dpa)

Hinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt am 11. August aktualisiert. Neuerung: Statements und Infos der Stadt Wuppertal ergänzt.