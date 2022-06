Zeitung: Deutsche bestreiten Brandstiftung auf Mallorca

Eine Rauchwolke steigt auf durch einen einen Brand im Restaurant "Why Not" in der Nähe des Ballermanns. © 5vision/dpa/Archivbild

Die 13 deutschen Urlauber, die auf Mallorca der Brandstiftung verdächtigt werden, haben die Tat einem Zeitungsbericht zufolge bestritten. Sie hätten in Einzelgesprächen mit einem Untersuchungsrichter angegeben, das Vordach eines Restaurants unterhalb ihres Hotels nicht in Brand gesetzt zu haben, berichtete die „Mallorca Zeitung“ am Donnerstag unter Berufung auf Justizquellen.

Palma - Stattdessen hätten sie versucht, andere im Hotel in der Nähe des Ballermanns vor dem Feuer zu warnen, bei dem Ende Mai zwei Gaststätten und eine Wohnung schwer beschädigt und zwei Menschen leicht verletzt worden waren. Einige der Deutschen sollen Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr sein.

Da die Deutschen jetzt mit der Justiz kooperierten, sei nicht ausgeschlossen, dass die jungen Männer aus Münster, die seit knapp zwei Wochen in Untersuchungshaft sitzen, bald gegen eine Kaution freikommen und in die Heimat zurückkehren könnten, schrieb die Zeitung weiter. Eine offizielle Mitteilung gab es zunächst nicht.

Was war passiert? Die Deutschen, die laut Medien fast alle zwischen 24 bis 29 Jahre alt sind, werden beschuldigt, am 20. Mai am Tag ihrer Ankunft auf der Insel bei einer Party auf zwei Balkonen ihrer Hotel-Zimmer brennende Zigarettenkippen auf das Terrassendach einer Gaststätte geworfen und auch Alkohol darauf gegossen zu haben. Das Dach aus Schilfrohr fing Feuer. Die Flammen beschädigten das Lokal und auch eine weitere Bar sowie eine angrenzende Wohnung. Es war von einem Sachschaden von mindestens 150.000 Euro die Rede. Zwei Menschen, ein Mann und ein junges Mädchen, seien leicht verletzt worden.

Die Deutschen waren gleich nach dem Brand festgenommen worden. Nachbarn sagten, sie hätten alles genau gesehen. „Die Touristen schauten sich das Ganze von ihrem Balkon aus an. Sie fingen an, das Feuer mit ihren Handys zu filmen, grölten und lachten“, wurde ein Mann von der „Mallorca Zeitung“ zitiert. dpa