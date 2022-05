Zensus startet Montag: 5,5 Millionen Menschen werden befragt

„Zensus 2022“ steht auf einem Tablet. © Daniel Karmann/dpa/Illustration

An diesem Montag starten die bundesweiten Befragungen zum Zensus. In Nordrhein-Westfalen werden für die Volkszählung in den kommenden Wochen insgesamt etwa 5,5 Millionen Menschen befragt, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte. Es bestehe Auskunftspflicht.

Düsseldorf - Rund 1,5 Millionen zufällig ausgewählte Einwohner müssen im Rahmen einer „Haushaltsstichprobe“ Auskunft etwa zu Familienstand, Staatsangehörigkeit und Erwerbstätigkeit geben. Die Interviewer kündigen ihr Kommen dafür schriftlich an. Weitere Fragen können die Ausgewählten später online beantworten.

Zudem werden etwa vier Millionen Haus- und Wohnungseigentümer angeschrieben, die dann online Fragen zu ihrem Gebäude beantworten sollen.

Der Zensus findet alle zehn Jahre statt, turnusmäßig wäre dies 2021 der Fall gewesen - der Termin wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Ziel ist es, eine verlässliche Planungsgrundlage für politische und wirtschaftliche Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden zu schaffen. dpa