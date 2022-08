Tierschützer sorgen für Abbruch von Delfin-Show im Duisburger Zoo – „das ist das Letzte“

Polizei musste eingreifen

Im Duisburger Zoo haben mehrere Tierschutzaktivisten eine Delfin-Show im Delfinarium gestört. Sie sprangen ins Becken. Die Polizei musste eingreifen.

Duisburg – Eine Protestaktion von sechs Tierschutzaktivisten aus den Niederlanden hat am Sonntag (28. August) für Aufsehen im Duisburger Zoo gesorgt. Die Tierschützer sprangen während einer Vorführung im Delfinarium des Zoos in Duisburg in das Hauptbecken. Dort zeigten sie Transparente und kritisierten die Haltung der Delfine als nicht artgerecht. Der Zoo kritisiert die Aktion scharf, berichtet 24RHEIN.

Duisburger Zoo: Aktivisten springen während Delfin-Show ins Becken

Nach Angaben der Polizei hatten sich die Aktivisten für die Delfin-Show um 15 Uhr unter die Zuschauer im Duisburger Zoo gemischt. „Es handelte sich offensichtlich um eine geplante Aktion, da die Täter unter anderem wasserfeste Transparente mitführten“, teilt die Polizei mit. Die Aktivisten trugen unter ihrer Kleidung Neoprenanzüge und schafften es dann während der Show in das Hauptbecken des Delfinariums zu springen. Die Vorführung wurde daraufhin durch den Zoo abgebrochen.

Weitere Mitglieder der Gruppe sollen dann Zuschauer gefilmt haben, die das Delfinarium nach dem Abbruch der Vorführung gefilmt haben. Teilweise wurden diese Videos auch im Internet gepostet. Der Zoo Duisburg reagierte schockiert über den Vorfall. „In erster Linie sind wir sehr froh, dass unsere Tiere nicht zu Schaden gekommen sind. Für derartige Aktionen, bei denen eine mögliche Gefährdung der Gesundheit unserer Tiere billigend in Kauf genommen wird, haben wir keinerlei Verständnis. Das hat nichts mit Tierliebe oder Engagement im Artenschutz zu tun“, wird Zoodirektorin Astrid Stewin auf der Facebook-Seite des Zoos zitiert.

Delfinarium Duisburg: Aktivisten stören Delfin-Show – Zoo schockiert

Über die getragenen Neoprenanzüge könnten beispielsweise Krankheitserreger oder Umweltkeime ins Wasser gelangen, die die Gesundheit der Delfine gefährden, kritisiert der Zoo und betont: „Nur durch das direkte und umsichtige Handeln des Zoo-Teams konnten alle Delfine in den hinteren Bereich der Anlage und somit in Sicherheit gelotst werden.“

Viele Zoobesucher reagierten fassungslos über den Vorfall. „Wir waren dabei. Es war unglaublich, mit anzusehen. Solche Verrückten“, postete eine Userin bei Facebook. Eine andere schrieb: „Das ist das Letzte. Wer bringt die Tiere, die er angeblich ‚retten‘ will, in Gefahr? Unfassbar dieses Verhalten.“

Zoo Duisburg: Mehrere Anzeigen gegen Aktivisten nach Abbruch von Delfin-Show

Tierschützer kritisieren Delfinarien immer wieder als nicht artgerecht. Vom Tierschutzbund heißt es etwa: „Delfine haben ein sehr großes Bewegungsbedürfnis und stellen sehr hohe Anforderungen an Wasserqualität und Platzbedarf. Die im Vergleich zu ihrem natürlichen Lebensraum winzigen Becken bieten den Tieren nur wenig Rückzugsmöglichkeiten und Bewegungsfreiraum.“

Die Polizei nahm die Personalien der sechs Aktivisten auf. Auf sie warten jetzt Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, Hausfriedensbruch, Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und die Verletzung des Höchstpersönlichen Lebensbereichs. (bs/ots/dpa)