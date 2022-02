Zorc: Europa League für BVB aktuell „der beste Wettbewerb“

Hans-Joachim Latzke, Marco Rose und Michael Zorc verfolgen das Abschlusstraining. © Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die großen Ziele des BVB in der Fußball-Europa-League bekräftigt. „Das ist der beste Wettbewerb, den wir jetzt haben. Natürlich wollen wir so gut abschneiden wie möglich“, sagte Zorc (59) am Donnerstagabend beim Streamingdienst RTL+ kurz vor dem Zwischenrunden-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers. „Wir haben in der Champions League keine gute Visitenkarten hinterlassen, und das wollen wir revidieren.“

Dortmund - Allerdings halte er „nicht so viel davon, zu weit in die Zukunft zu schauen“, äußerte der Ex-Profi und warnte vor dem Gegner aus Schottland. „Wir müssen diese Spiele gut angehen.“ Grundsätzlich müsse das BVB-Team weiter daran arbeiten, „robuster, widerstandsfähiger zu sein, mit Rückschlägen besser umzugehen“.

Dortmund ist einer von vier Bundesligisten in der K.o.-Runde der Europa League. RB Leipzig steigt als zweiter Absteiger aus der Königsklasse ebenfalls in der Zwischenrunde ein, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. dpa