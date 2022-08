Bombenentschärfung in Düsseldorf erfolgreich beendet: Sperrungen aufgehoben

Von: Benjamin Stroka

In Düsseldorf musste am Freitag eine Fliegerbombe entschärft werden. Es kam zu einer großen Evakuierung. 17.000 Menschen waren betroffen.

Am Freitag (12. August) wurde in Düsseldorf-Pempelfort eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden

Die Bombenentschärfung fand am späten Freitagabend statt.

In einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort wurde dafür evakuiert. Davon waren rund 17.000 Menschen betroffen

Update, 23:12 Uhr: Erleichterung in Düsseldorf. Die Fliegerbombe in Pempelfort konnte am Freitagabend erfolgreich entschärft werden. „Die Bombe ist entschärft, die Sperrungen werden sukzessive zurückgebaut!“, so die Stadt Düsseldorf um kurz nach 23 Uhr. Auch die betroffenen Anwohner können nun nach und nach wieder zurück in ihre Häuser.

Bombenentschärfung in Düsseldorf: „Evakuierung abgeschlossen“

Update vom 12. August, 22:19 Uhr: „Die Evakuierung ist abgeschlossen. Die Entschärfung ist für 22.30 Uhr vorgesehen“, so die Stadt Düsseldorf. Damit beginnt die Bombenentschärfung rund zwei Stunden später als geplant. Der Grund für die Verzögerung: unkooperative Personen. „Leider gibt es immer noch einzelne Gebäude, in denen sich Menschen befinden, die sich weigern, das Gebiet zu verlassen. Diese Personen müssen noch aus dem Gefahrenbereich gebracht werden“, so die Stadt Düsseldorf zuletzt.

Auf der Moltkestraße in Düsseldorf ist am 12. August eine Fliegerbombe gefunden worden (IDZRW-Montage). © Julian Stähle/dpa & Hans Blossey/Imago

Bombenentschärfung in Düsseldorf verzögert sich: „Unkooperative Personen“

Update vom 12. August, 21:31 Uhr: Eigentlich sollte der Gefahrenbereich in Düsseldorf-Pempelfort bereits um 20 Uhr vollständig geräumt sein, damit die gefundene Fliegerbombe entschärft werden kann. Doch die Evakuierungsmaßnahmen verzögern sich: Wegen „unkooperativer Personen“, wie die Stadt Düsseldorf mitteilt.

„Leider gibt es immer noch einzelne Gebäude, in denen sich Menschen befinden, die sich weigern, das Gebiet zu verlassen. Diese Personen müssen noch aus dem Gefahrenbereich gebracht werden“, so die Stadt Düsseldorf am Abend. Erst, wenn der Bereich vollständig geräumt ist, kann die Fliegerbombe entschärft werden. Wann das der Fall ist, ist noch unklar.

Fliegerbombe in Düsseldorf entdeckt: 17.000 Menschen von Evakuierung betroffen

Erstmeldung vom 12. August: Düsseldorf – Eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe wurde am Freitag (12. August) bei Bauarbeiten in Düsseldorf gefunden. Die Bombe muss noch heute Abend entschärft werden, wie die Stadt mitteilt. Der Blindgänger wurde an der Moltkestraße im Stadtteil Pempelfort entdeckt. Im Radius von 500 Metern um den Fundort muss evakuiert werden. Das betrifft laut Angaben der Stadt rund 17.000 Menschen, die ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Auch die Warn-App NINA hat bereits ausgelöst.

Genauere Angaben zum Evakuierungsgebiet gibt es noch nicht. Auch eine Anlaufstelle für Betroffene hat die Stadt noch nicht mitgeteilt. 24RHEIN berichtet live im News-Ticker über den Bombenfund in Düsseldorf

Bombenentschärfung in Düsseldorf: Große Evakuierung nach Bombenfund in Pempelfort

In einem Radius von 1000 Metern um den Fundort der Fliegerbombe ist luftschutzmäßiges Verhalten vorgeschrieben. Das heißt: Die Betroffenen dort dürfen sich während der Bombenentschärfung nicht im Freien aufhalten und nicht ihre Wohnungen verlassen. Das betrifft laut Informationen der Stadt Düsseldorf etwa 40.000 Personen. Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf ist bereits informiert.

Einen genauen Zeitplan für die Entschärfung und den Beginn der Evakuierung gibt es noch nicht. „Derzeit tagt das Ämtergremium der Stadt, um die weiteren Maßnahmen und den Zeitpunkt der Entschärfung festzulegen“, teilt die Stadt mit. Nach dieser Sitzung soll es weitere Informationen geben. Die Stadt will dann auch ein Gefahrentelefon schalten. (bs/mlu)

Transparenz-Hinweis: Zunächst haben wir die Bombe als „rund eine Tonne“ schwer bezeichnet. Das war ein Fehler. Es handelt sich um eine Fliegerbombe, die rund eine halbe Tonne (zehn Zentner oder 500 Kilogramm) wiegt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.