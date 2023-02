Die Toten Hosen geben Benefiz-Konzert für Erdbebenopfer – Tickets ab Mittwoch

Von: Benjamin Stroka

Die Toten Hosen um Frontmann Campino wollen mit dem Benefiz-Konzert Spenden sammeln (Archivbild). © Axel Heimken/dpa

Die Toten Hosen geben am 24. Februar ein Konzert in Düsseldorf. Mit dem Auftritt im PSD Bank Dome werden Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gesammelt.

Düsseldorf – Mit einem kurzfristig angesetzten Konzert wollen Die Toten Hosen Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien sammeln. Unter dem Motto „Drei Akkorde für deine Spende“ tritt die Rockband am 24. Februar 2023 im Düsseldorfer PSD Bank Dome auf. Der Kartenvorverkauf beginnt bereits am Mittwoch (15. Februar), berichtet 24RHEIN.

Die Toten Hosen: Konzert zum Spendensammeln für Erdbebenopfer

Was? Benefiz-Konzert der Toten Hosen für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Benefiz-Konzert der Toten Hosen für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien Wann? Am 24. Februar 2023

Am 24. Februar 2023 Wo? Im PSD Bank Dome (DEG-Platz 1, Theodorstraße 281 in 40472 Düsseldorf)

Im PSD Bank Dome (DEG-Platz 1, Theodorstraße 281 in 40472 Düsseldorf) Kartenvorverkauf? Ab 15. Februar, 19 Uhr, bei Eventim

„Wir sind tief berührt vom Leid der dortigen Bevölkerung und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern“, teilt die Band um Frontmann Campino am Montag mit.

Mit dem Benefiz-Konzert wolle man nun ein „kleines Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit“ senden und „gleichzeitig so viel Geld wie möglich zur Linderung des Leids zu sammeln“, heißt es weiter. Neben den Toten Hosen werden auch die Donots und Thees Uhlmann auftreten.

Benefiz-Konzert der Toten Hosen: Vorverkauf startet am Mittwoch

Die kompletten Einnahmen des Konzerts sollen nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International gehen. „Alle teilnehmenden Musiker verzichten auf eine Gage“, erklären die Hosen.

Der Kartenvorverkauf für Tickets startet bereits am Mittwoch, ab 19 Uhr auf Eventim. Jede Karte kostet 75 Euro und pro Bestellung können vier Tickets gekauft werden. „Um Schwarzmarktpreise zu verhindern, werden alle Karten personalisiert sein“, betont die Band. Eigentlich hatten die Toten Hosen 2023 nur Auftritt auf Festivals geplant. Es ist davon auszugehen, dass die Karten für das kurzfristig angesetzte Benefiz-Konzert am 24. Februar innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein werden. Erst im Vorjahr waren Die Toten Hosen im Rahmen ihrer Tour für Konzerte unter anderem in Köln in Gast. Danach folgten zwei Heimspiele in Düsseldorf. (bs)