So wollen NRW-Städte Energie sparen: Worauf sich Bewohner einstellen müssen

Dunkle Straßen, kühlere Temperaturen im Büro oder Hallenbädern – die NRW-Städte bereiten sich auf die Energie-Krise vor. Wie wollen die Städte sparen?

Köln – In vielen NRW-Städten bricht mit dem Herbst und dem Winter bald eine harte Zeit an. Denn aufgrund der Energie-Krise wollen die Metropolen Gas- und Strom sparen. Nicht nur in den privaten Wohnungen, auch in vielen städtischen Gebäuden und Büros wird dann also weniger geheizt, als sonst üblich. Zudem wird es nachts dunkler auf den Straßen. Denn viele Städte haben angekündigt, die Beleuchtung ihrer Wahrzeichen herunterzufahren – sowie mancherorts auch die Straßenbeleuchtung zu reduzieren. Worauf aber müssen sich Menschen in NRW-Städten wie Köln, Duisburg, Bonn und Dortmund einstellen? 24RHEIN zeigt in einem Überblick, wie die Städte nun Energie sparen wollen.

Energie-Krise: Heizung runter, Beleuchtung aus – wie wollen Städte sparen?

In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen haben die jeweiligen Krisenstäbe bereits über Strom- und Gas-Sparmaßnahmen beraten und auch erste Ideen ausgetüftelt. Oft gehen die Städte dabei gleich vor – zum einen, in dem sie die Außenbeleuchtung von Wahrzeichen einstellen oder reduzieren. Auch das Heizen spielt eine wichtige Rolle. So werden die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden oftmals um ein paar Grad gesenkt. Eine einfache Möglichkeit Energie zu sparen, ist außerdem auf Warmwasser beim Händewaschen in öffentlichen Gebäuden zu verzichten.

Energie-Krise: Dunklere Straßen in Köln – was sich für Kölner ändert

Wegen der Energie-Krise wird die Beleuchtung des Kölner Doms, der Hohenzollernbrücke und weiterer Bauwerke reduziert.

Abends bei Dunkelheit allein nach Hause laufen – für viele Menschen eine Horror-Vorstellung. Zwar wird es in Köln nicht vollkommen duster, dennoch soll die Straßenbeleuchtung um 23 Uhr auf 50 Prozent heruntergedimmt, sowie später ein- und früher ausgeschaltet werden, teilt die Stadt mit. Auch der Dom und andere imposante Bauwerke, wie zum Beispiel die Hohenzollernbrücke, werden zunächst ab 23 nicht mehr beleuchtet. Die Energie-Sparmaßnahmen der Stadt Köln im Überblick:

Im Sommer wird die Klimatisierung der Räume auf ein Minimum reduziert

Die Temperatur in den städtischen Büros soll in der Heizperiode maximal 19 Grad betragen

In den Schulen, in denen es keine offene Ganztagsschule oder Ferien-Betrieb gibt, wird in der Ferienzeit die Aussetzung einer Raumtemperaturabsenkung wieder eingeführt

Die Straßenbeleuchtung in Köln wird um 23 Uhr auf 50 Prozent heruntergedimmt, sowie später ein- und früher ausgeschaltet

Die Beleuchtung bestimmter Bauwerke (z.B. Kölner Dom, romanische Kirchen, Historisches Rathaus, Hohenzollernbrücke, Severinsbrücke) und weitere Beleuchtung an insgesamt über 132 Objekten wird zunächst um 23 Uhr und ab Herbst um 22 Uhr abgeschaltet

Die Beleuchtung der Pylone am RheinEnergie-Stadion wird abgeschaltet

Die Stadt-Mitarbeitenden werden nochmals hinsichtlich eines energieeffizienten Verhaltens sensibilisiert

Die Betriebsparameter (beispielsweise Raumtemperatur und Energieverbrauch) werden angepasst, zum Beispiel in Fahrzeughallen, Waschhallen, Lagerhallen et cetera., sodass diese nur frostfrei gehalten werden

Energie-Krise: So will die Stadt Dortmund Energie sparen – manches steht noch zur Diskussion

„Die Situation im Energiebereich spitzt sich zu“, sagte der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal am 9. August auf einer Pressekonferenz. Erste Ideen, Energie zu sparen, seien nun entwickelt worden. Zur Debatte stehe, ob unter anderem die Temperaturen in den Sportgebäuden gesenkt werden sollen. „Der geringe Unterschied erscheint vielleicht beim ersten Hören nicht groß - tatsächlich besteht bereits hierdurch ein Spareffekt“, so der Oberbürgermeister. Baudezernent Arnulf Rybicki ergänzte: „Wir gehen bei einer Absenkung von etwa 1 Grad Celsius von einem Einsparpotenzial von sechs Prozent aus. Wenn wir die Bäder einrechnen, liegt das Potenzial bei 12 Prozent. Jeder Beitrag zählt.“

Temperaturabsenkung in öffentlichen Gebäuden, vermutlich auch in Sporthallen und Hallenbädern um 1 Grad

Auch in städtischen Hallenbädern soll die Temperatur leicht gesenkt werden (ab wann ist noch nicht klar, gleiches gilt eventuell für Sprthallen)

Energie-Krise: Freibadsaison endet früher – so spart Bonn Gas- und Stromkosten

Die Freibad-Saison in Bonn endet in diesem Jahr aufgrund der Energie-Krise bereits am 4. September 2022.

Auch Menschen, die in Bonn leben, müssen sich hinsichtlich der Energie-Krise auf Sparmaßnahmen einstellen. So endet die Freibad-Saison in diesem Jahr zum Beispiel bereits am Sonntag, 4. September 2022. In Schwimmbädern, die ab Montag, 5. September, öffnen werden, wird zudem die Wassertemperatur in einigen Schwimmbecken um zwei Grad reduziert, teilt die Stadt mit. Repräsentative Gebäude sollen ab sofort gar nicht mehr von Außen beleuchtet werden. Die Maßnahmen im Einzelnen:

Die Freibadsaison wird am Sonntag, 4. September 2022, beendet

In den ab Montag, 5. September 2022, geöffneten Schwimmhallen wird die Wassertemperatur um 1 Grad in Lehrschwimmbecken, und in Sport- und Mehrzweckbecken um zwei Grad reduziert

Der Betrieb von Brunnen und Wasserspielen wird nach dem Ende der aktuellen Hitzeperiode eingestellt

Die Stadtverwaltung weitet die Möglichkeiten aus, Homeoffice in Anspruch zu nehmen

Heizperiode beginnt im Jahr 2022 erst ab dem Ende der Herbstferien am 17. Oktober

Die Raumtemperatur in den städtischen Gebäuden/Dienststellen wird auf 19 Grad Celsius gesenkt

Reduzierung der Klimatisierung in allen städtischen Gebäuden auf eine Höchsttemperatur von 26 Grad

In allen städtischen Gebäuden wird die Warmwasseraufbereitung an (Hand-)Waschbecken eingestellt

In allen städtischen Gebäuden wird die Beleuchtung überprüft und nur während der Betriebszeiten eingeschaltet; Verkehrswege werden nur im Bedarfsfall beleuchtet

In städtischen Gebäuden werden energie-ineffiziente Geräte und Anlagen, bspw. Kühlschränke, Ventilatoren, Lüftungsanlagen usw. entfernt oder durch effizientere Geräte ersetzt

Leuchtstoffröhren werden stadtweit durch LED ausgetauscht

Die Außenbeleuchtung repräsentativer Gebäude wird sofort komplett eingestellt

Der Betrieb der Aufzüge im Stadthaus wird reduziert

Energie-Krise: Duisburg spart Kosten – Straßenbeleuchtung könnte zeitweise abgeschaltet werden

In einigen NRW-Städten wird es auf den Straßen dunkler – denn wegen der Energie-Krise soll die Beleuchtung reduziert werden.

Auch in Duisburg hat man sich auf die Abschaltung der nächtlichen Außenbeleuchtung bei städtischen Gebäuden, wie zum Beispiel beim Rat- und Stadthaus, geeinigt. Außerdem soll die Innenbeleuchtung reduziert werden. Im Gespräch ist derzeit noch, ob die Temperatur in Sport- und Turnhallen um 1 Grad auf 17 Grad gesenkt werden kann. Aktuell geprüft wird auch, ob und wo möglicherweise Straßenbeleuchtung zeitweise abgeschaltet werden kann, ohne dass dies jedoch zu Gefahrenbereichen oder Unfallschwerpunkten führen würde, so die Stadt. So will die Stadt Duisburg Energie sparen:

Abschaltung der nächtlichen Außenbeleuchtung bei allen städtischen Gebäuden (zum Beispiel Rat- und Stadthaus, Theater)

Innenbeleuchtung in städtischen Gebäuden wird reduziert auf das notwendige Maß

Offizielle Heizperiode in den Bürogebäuden wird auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 15. April 2023 verkürzt

Die Raumtemperatur in den Büroräumen wird zudem in einem ersten Schritt auf maximal 20 Grad festgelegt, in Nebenräumen auf lediglich 15 Grad. Möglich ist, dass die Temperatur in Büros weiter gesenkt wird

Im Schulbereich wurde die Raumtemperatur auf maximal 20 Grad festgelegt

Die Wassertemperatur in den von DuisburgSport betriebenen Bädern wird reduziert – und zwar von 28 auf 26 Grad

In den Freibädern „Allwetterbad“ und „Homberg“ wird die Garantie einer Wassertemperatur von mindestens 24 Grad ausgesetzt.

