Rheinkirmes Düsseldorf: Großes Feuerwerk geplant – was Besucher wissen müssen

Von: Nina Büchs

Zur Rheinkirmes Düsseldorf gehört auch 2022 wieder ein Feuerwerk dazu. Das Feuerwerk wird am Freitag, 22. Juli, gezündet. Alle Infos im Überblick.

Düsseldorf – Dutzende Kirmes-Fans strömen im Juli 2022 wieder auf die Oberkasseler Rheinwiese nach Düsseldorf – denn dort findet in diesem Jahr endlich wieder die Rheinkirmes Düsseldorf statt. Achterbahn fahren, eine Fahrt im Riesenrad genießen, Zuckerwatte oder gebrannte Mandeln naschen und sich von Bude zu Bude treiben lassen – das ist dort ab dem 15. Juli wieder möglich. Ein besonderes Highlight der Rheinkirmes 2022 in Düsseldorf ist wieder das große Feuerwerk, berichtet 24RHEIN.

Rheinkirmes Düsseldorf Name: Größte Kirmes am Rhein Besucher: ca. vier Millionen pro Jahr Fläche: 165.000 Quadratmeter Aussteller: ca. 300

Rheinkirmes Düsseldorf: Feuerwerk – wann wird es gezündet?

Wann? Freitag, 22. Juli 2022, gegen 23 Uhr

Freitag, 22. Juli 2022, gegen 23 Uhr Wo? Zwischen der Oberkasseler Brücke und Rheinkniebrücke Düsseldorf (Tribüne: „MS RheinGalaxie“)

Zwischen der Oberkasseler Brücke und Rheinkniebrücke Düsseldorf (Tribüne: „MS RheinGalaxie“) Wie lang? Die Dauer des Feuerwerks beträgt rund 25 Minuten

Ein besonderes Farbenspektakel am Himmel können Kirmes-Besucher am Freitag, 22. Juli erleben. An diesem Tag wird gegen 23:00 Uhr ein großes Feuerwerk gezündet. Laut Veranstalter werden dabei hunderttausende Zuschauer erwartet. Schon um 8 Uhr morgens rücken „15 Pyrotechniker an, um das gewaltige Kirmesfeuerwerk aufzubauen“, teilt der Veranstalter weiter mit.

Rheinkirmes Düsseldorf: Wo wird das Feuerwerk gezündet?

Das Feuerwerk wird dann zwischen den beiden südlichen Düsseldorfer Brücken, der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke, stattfinden. Tribüne des Höhenfeuerwerks ist übrigens das neue Flaggschiff der Weißen Flotte, die „MS RheinGalaxie“. Der Unternehmer Josef Klüh des weltweit tätigen Düsseldorfer Familienunternehmen „Klüh Multiservices“ lädt zu diesem Anlass Mitarbeiter und Ehrengäste aus aller Welt auf das Boot ein, um Dinner, Live-Musik, DJ und Tanz auf dem Hauptdeck zu genießen, während der Himmel in bunten Farben leuchtet. „Das Schiff legt am Freitag um 20 Uhr am Steiger Theodor-Heuss-Brücke ab. Boarding ist um 19 Uhr“, teilt der Kirmes-Veranstalter mit.

Tribüne des Feuerwerks ist das neue Flaggschiff der Weißen Flotte, die „MS RheinGalaxie“

Abfahrt ist um 20 Uhr am Steiger Theodor-Heuss-Brücke, Boarding beginnt um 19 Uhr

Rheinkirmes Düsseldorf Feuerwerk: Welche Motive gibt es?

„Ghost Shells“ : Das Feuerwerk-Motiv soll „äußerst farbintensive Effekte“ haben, erklärt der Veranstalter. „Die Farben springen regelrecht hin und her“, sagt Chefpyrotechniker Martin Schmitz.

: Das Feuerwerk-Motiv soll „äußerst farbintensive Effekte“ haben, erklärt der Veranstalter. „Die Farben springen regelrecht hin und her“, sagt Chefpyrotechniker Martin Schmitz. „Langziehende Weiden“ : Feuerwerk in den Farben weiß, grün und rot, die lange in der Luft stehen und „blinken“ sollen.

: Feuerwerk in den Farben weiß, grün und rot, die lange in der Luft stehen und „blinken“ sollen. Palmen : Silbernes und goldenes Feuerwerk in Form der Wüstenpflanze.

: Silbernes und goldenes Feuerwerk in Form der Wüstenpflanze. Goldkrone : Das Feuerwerk in Form der edlen Kopfbedecken soll „wie ein Ufo in den Nachthimmel steigen“.

: Das Feuerwerk in Form der edlen Kopfbedecken soll „wie ein Ufo in den Nachthimmel steigen“. Goldregen: Wird sich über zwei Minuten aufbauen und dann niederregnen.

Das Feuerwerk der Rheinkirmes Düsseldorf 2022 wird am 22. Juli bereits ab morgens den ganzen Tag aufgebaut. Es soll viel Innovation und eine „Riesenbandbreite“ mit Kalibern bis 200 mm geben, „die dieser Standort uns als einer der wenigen erlaubt“, zitiert der Veranstalter Chefpyrotechniker Martin Schmitz.

Feuerwerk auf Rheinkirmes Düsseldorf: Wo hat man die beste Sicht?

Da das Feuerwerk auf der Rheinkirmes direkt zwischen der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke gezündet wird, hat man von beiden Brücken eine sehr gute Sicht auf das Spektakel. Auch vom gegenüberliegenden Rheinufer nahe der Altstadt gibt es einen beeindruckenden Blick auf das bunte Schauspiel.

Eine weitere Option bieten verschiedene Bootsfahrten, die es jährlich extra für das Feuerwerk auf der Rheinkirmes gibt. Mehrere Partyboote, auch mit DJ, Getränken und Essen, fahren pünktlich zum Feuerwerk über den Rhein.

Rheinkirmes Feuerwerk: Welche Sperrung gibt es?

Oberkasseler Brücke : Während des Feuerwerks komplett für Auto-, Motorrad- und Fahrradverkehr gesperrt

: Während des Feuerwerks komplett für Auto-, Motorrad- und Fahrradverkehr gesperrt Rheinkniebrücke: Während des Feuerwerks komplett für Auto-, Motorrad- und Fahrradverkehr gesperrt

Rheinkirmes Düsseldor 2022: Welche Attraktionen und Fahrgeschäfte gibt es?

Auch in diesem Jahr wird es auf der Rheinkirmes schwindelerregende und turbulente Attraktionen geben – Nervenkitzel können Besucher zum Beispiel in der Achterbahn „Alpina Bahn“ oder in der „Wilden Maus“ erleben. Zudem sind einige Fahrgeschäfte auch zum ersten Mal auf der Rheinkirmes dabei.

