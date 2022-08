Vermisste Frau (25) tot in Gebüsch entdeckt: Nachbar (26) festgenommen

Von: Nina Büchs, Benjamin Stroka

Teilen

Die Leiche einer 25-Jährigen wurde in einem Gebüsch entdeckt, ihr Nachbar soll sie getötet haben. © David Poggemann/dpa

Pia S. (25) aus Greven ist tot. Die Polizei hat am Dienstagmorgen ihre Leiche gefunden. Ihr 26 Jahre alter Nachbar hat zugegeben, sie getötet zu haben.

Greven – Schreckliche Nachrichten aus NRW: Pia S. aus Greven (Kreis Steinfurt) wurde getötet. Die 25-Jährige wurde seit Sonntagmorgen vermisst. Am Dienstagmorgen (30. August) hat die Polizei ihre Leiche in einem Gebüsch in Saerbeck gefunden. Der 26-jährige Nachbar von Pia S. hat bei einer Vernehmung der Polizei zugegeben, die Frau umgebracht und in dem Gebüsch versteckt zu haben. Er wurde festgenommen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

NRW: Junge Frau vermisst – Nachbar verstrickte sich in Widersprüche

Pia S. war zuvor in der Nacht von Samstag auf Sonntag zuletzt auf der Emsbrücke in Greven gesehen worden, berichtet 24RHEIN. Die Polizei befragte bei der Vermisstensuche auch Freunde und Nachbarn der 25-Jährigen. Dabei hat sich der 26 Jahre alter Nachbar laut Polizeiangaben in Widersprüche verstrickt und war so in den Fokus der Ermittler geraten. Bei der anschließenden Vernehmung gab er die Tat zu und konnte auch den Fundort der Leiche nennen.

Vermisste 25-Jährige tot gefunden: Erste Vermutung zu möglichem Motiv

Das Motiv ist offenbar unerwiderte Liebe. „Wir haben Erkenntnisse dazu, dass der 26-jährige Tatverdächtige und sein Opfer sich kannten. Die 25-jährige Frau soll Beziehungsabsichten des 26-Jährigen abgelehnt haben“, sagt Mordkommissionsleiter Heiner Olthuis über das Motiv des Mannes. Die Ermittlungen der Mordkommission zum genauen Tathergang laufen weiter. Auch eine Obduktion der Leiche von Pia S. wurde durch die Staatsanwaltschaft beantragt.

Pia S. vermisst: Polizei suchte nach 25-Jähriger

Die Polizei veröffentlichte am Montagabend eine Vermisstenmeldung. Die 25-Jährige wurde zuletzt am frühen Sonntagmorgen, 28. August, gegen 2:40 Uhr auf der Emsbrücke in Greven gesehen. Seitdem fehlte von ihr jede Spur. Mit einer Personenbeschreibung der 25-Jährigen hoffte die Polizei, Hinweise aus der Bevölkerung zur vermissten Pia S. aus Greven in Nordrhein-Westfalen zu erhalten.