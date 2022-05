Kirmes Lüdenscheid: Schießerei am Samstag – Mann (40) tödlich verletzt

Von: Johanna Werning

Bei der Lüdenscheider Kirmes Steinert gab es am Samstag einen Großeinsatz, ein Mann wurde tödlich verletzt © Markus Klümper/dpa

Auf der Lüdenscheider Kirmes Steinert kam es am Samstag zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Mann wurde angeschossen und verstarb wenig später im Krankenhaus.

Lüdenscheid – Am Samstag, 21. Mai, kam es bei der Kirmes Steinert 2022 in Lüdenscheid zu einem Großeinsatz der Polizei: Am Kirmeseingang wurden Schüsse abgegeben. Ein 40-Jähriger wurde dabei von einem Projektil getroffen. Er verstarb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Das teilen am Sonntag die Staatsanwaltschaft Hagen, die Mordkommission der Polizei Hagen und die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mit.

Lüdenscheid: Nach Streit – Unbekannte schießen um sich

Laut aktuellen Ermittlungen kam es am Eröffnungstag gegen 20:30 Uhr auf dem Kirmesgelände Hohe Steinert zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen „einer südländisch erscheinenden Personengruppe (6 Personen) und einem 16-jährigen Lüdenscheider“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung.

Etwa 20 Minuten später kam es am Haupteingang der Kirmes erneut zu einem Zusammentreffen, berichtet 24RHEIN. „Als der 16-jährige Lüdenscheider und sein 52-jähriger Erziehungsberechtigter die sechs Personen zur Rede stellen wollten, flüchteten diese in Richtung Hauptstraße über das Gelände der Aral-Tankstelle in das Wohngebiet am Weiten Blick.“ Währenddessen gaben zwei Personen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe und aus einer scharfen Schusswaffe ab.

Lüdenscheid: Kirmes Steinert im Überblick ► Die Steinert Kirmes in Lüdenscheid ist die größte Kirmes im Sauerland (NRW). ► Sie findet von Samstag, 21. Mai, bis Sonntag, 29. Mai 2022, statt. ► Die Adresse lautet Hohe Steinert 2, 58509 Lüdenscheid.

Schüsse bei Kirmes Lüdenscheid: Person tödlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

„Die Schüsse wurden sowohl in die Luft abgeben, als auch in die Richtung des nacheilenden 16-Jährigen und des 52-jährigen Vaters. Ein 40-jähriger Gummersbacher, der sich ebenfalls am Ausgang der Kirmes aufhielt, wurde durch ein Projektil getroffen.“ Er verstarb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

In welchen Zusammenhang die Personengruppen mit dem Verstorbenen stehen, ist unklar und Gegenstand der Ermittlungen, heißt es weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter 02331-986-2060 oder unter der Notrufnummer 110 zu melden. Dabei gibt die Polizei folgende Täterbeschreibung ab:

Schüsse bei Kirmes Lüdenscheid: Täterbeschreibung

Südländischer Phänotyp

16 bis 20 Jahre alt

Vier Personen dunkel gekleidet, eine Person mit einem grauen Jogginganzug und eine Person mit einem weißen T-Shirt

