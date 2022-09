Fremde Frau belästigte Kinder im Park – jetzt ist sie identifiziert

In einem Park in Köln ist es zu einem Übergriff einer schätzungsweise 20 bis 25 Jahre alten Frau gegenüber Kindern gekommen (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

In Köln-Bickendorf hat eine bis dato unbekannte Frau Kinder in einem Park belästigt. Kurz darauf konnte die Kölnerin identifiziert werden.

Update vom 31. August, 13:49 Uhr: Wie die Polizei Köln am 31. August mitteilt, konnte die Gesuchte, die in einem Park in Köln-Bickendorf Kinder belästigte, dank Hinweisen aus der Bevölkerung identifiziert werden. „Es handelt sich nach ersten Erkenntnissen um eine Kölnerin mit geistigen Einschränkungen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass aufgrund der Beeinträchtigung der Frau keine Vorsätzlichkeit unterstellt werden kann“, heißt es vonseiten der Polizei. Ermittlungen seien dennoch aufgenommen, die Ermittler stünden im Austausch mit den Erziehungsberechtigten. Die weitere Vernehmung dauert an.

Fremde Frau spielt mit Kindern in Park – dann holen sie sich Hilfe bei anderen Erwachsenen

Erstmeldung vom 30. August, 17:28 Uhr: Köln – Gruseliger Übergriff in Köln-Bickendorf (Stadtbezirk Ehrenfeld): Die Polizei fahndet nach einer etwa 20 bis 25 Jahren alten Frau mit Hund, die nach aktuellem Ermittlungsstand am Montagabend (29. August) im Hermann-Josef-Hieronymi-Park vier spielende Kinder (zehn bis zwölf) angesprochen, festgehalten und hochgehoben hat, berichtet 24RHEIN.

Köln: Frau stellt sich Kindern als „Rosi“ vor – und spielt mit ihnen

Zunächst hatten die vier eingeschüchterten Jungen mit der Unbekannten, die sich gegen 18.30 Uhr als „Rosi“ vorgestellt hatte, Fußball, Fangen und Verstecken gespielt. Dabei hielt die Frau zwei der Kinder fest und hob sie hoch. Ein 11-Jähriger verletzte sich am Knie, als die Unbekannte ihn fallen ließ.

Frau spielt mit Kindern im Park Fußball und belästigt sie – Beschreibung der Gesuchten

Einen 10-Jährigen verletzte die Unbekannte am Hals, als sie diesen am T-Shirt hochzog. Als die Verdächtige sich eins der Kinderfahrräder nahm und eine Runde fuhr, baten die Jungen andere Erwachsene um Hilfe, die die Frau schließlich vertrieben. Die von den Kindern als „dicklich“ beschriebene Unbekannte soll eine ausgewaschene blaue Jeans, ein weißes T-Shirt, einen schwarzen BH, weiße Sneakers sowie ein hellgrünes Schlüsselband um den Hals getragen haben.

Frau nach Park-Übergriff gesucht – sie belästigte Kinder, hob sie hoch und ließ sie fallen

Sie soll 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und kinnlange blonde Haare und braune Augen haben. Ihren Hund mit schwarz-gelockten Fell und grauer Schnauze nannte sie Greta. Das Kriminalkommissariat 53 sucht Zeugen und bittet insbesondere die Erwachsenen, die den Jungen geholfen haben, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Im vergangenen Jahr wurden in Köln auf einem Spielplatz in Höhenberg Glasscherben entdeckt. (mo)