Hans Süper ist tot – TV machte den Kölner Komiker bundesweit bekannt

Von: Thomas Kemmerer

Der Karnevalist, Komiker und Musiker Hans Süper junior ist in Köln gestorben.

Köln – Eine traurige Nachricht für Köln, eine traurige Nachricht für den Kölner Karneval und alle, die ihn und seine Kunst liebten: Hans Süper, das Urgestein mit der Flitsch ist tot!

Hans Süper, der an Leberkrebs litt, starb in der nacht auf Sonntag im Alter von 86 Jahren, wie 24RHEIN berichtet. Den Tod des Kölners hatte zunächst Report K gemeldet. Erst vor wenigen Monaten trauerte der Kölner Karneval um Werner Keppel, der am 24. Mai 2022 starb. Keppel bildete zusammen mit Hans Süper das sogenannte „Süper Duett“.

Hans Süper: Das Leben des Kölner Komikers

Hans Süper junior wurde am 15, März 1936 in Köln geboren.

zum Besten gab, sorgte er für einen Gänsehaut-Moment - und so manches Tränchen. Am 3. Dezember 2022 starb Hans Süper in Köln.

„Hans Süper hatte eine melancholische Seite, die tief in unsere kölsche Seele schauen konnte“

Hans Süper (†86). Das Bild zeigt ihn 2021 bei einem Empfang im Historischen Rathaus in Köln. © Christoph Hardt / Imago

In Köln ist die Trauer um Hans Süper groß. Das Festkommittee Kölner Karneval ließ verbreiten: „Sein Humor war einmalig und seine Rolle auf der Bühne nie erreicht. Er hat einer ganzen Generation immer wieder lustige und unbeschwerte Momente geschenkt. Daneben hatte Hans eine andere, eine melancholische Seite, die tief in unsere kölsche Seele schauen konnte. Er hat durch seine unzähligen Fernsehauftritte den Menschen außerhalb unserer Stadt die kölsche Lebensart und unsere Identität näher gebracht. Dafür gebührt diesem einzigartigen Menschen unser Dank. Köln und der Karneval haben heute einen Teil ihres Herzens verloren.“

„Mit Dir ist der größte Kölsche Clown gegangen - Trauer um Hans Süper“

Die bekannte Kölner Band Brings („Superjeilezick") trauert auf Instagram um Hans Süper: „Mit Dir ist der größte Kölsche Clown gegangen. Du hast musiziert wie kein anderer und deine Stimme wird in unseren Ohren bleiben." Die Musiker von Cat Ballou („Et jitt kei Wood") über Hans Süper: „Wenn es einen Künstler im Kölner gab, der generationsübergreifend Menschen begeistern konnte, dann warst du es, lieber Hans Süper!" (kem)