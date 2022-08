Rhein-Pegel Köln sinkt weiter: Nur noch 8 Zentimeter von Rekord-Tiefstwert entfernt

Von: Johanna Werning

Der Rhein sinkt: Aktuell liegt der Pegel in Köln bei nur 75 Zentimetern. Welche Auswirkungen hat das? Fotos zeigen das Ausmaß des Niedrigwassers.

Köln – Auch im August rollt über Köln eine echte Hitzewelle: Temperaturen von über 30 Grad und ausbleibende Regenschauer machen nicht nur den Kölnerinnen und Kölnern zu schaffen – auch der Kölner Rhein leidet. Der Pegel sinkt immer weiter. Aktuell liegt der Rheinpegel in Köln sogar bei unter einem Meter. Die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) melden für Montag, 15. August, einen Kölner Pegelstand von nur 75 Zentimetern (Stand: 10:15 Uhr), berichtet 24RHEIN.

Rhein in Köln: So hat sich der Pegel zuletzt verändert

Kölner Rheinpegel: Datum 75 Zentimeter 15. August 2022 80 Zentimeter 13. August 2022 84 Zentimeter 12. August 2022 87 Zentimeter 11. August 2022 90 Zentimeter 10. August 2022 91 Zentimeter 9. August 2022 Quelle: StEB

Pegelstand Köln: Rhein trocknet weiter aus – wird ein neuer Rekordwert erreicht?

Das ist deutlich weniger als üblich. Der Normalwasserstand des Rheins bei Köln liegt bei 3,21 Meter. Der aktuelle Rheinpegel in Köln liegt somit deutlich unter dem Durchschnittswert. Aber wurde schon ein neuer Rekord geknackt? Nein. Im Oktober 2018 lag der Rheinpegel in Köln nämlich lediglich bei 67 Zentimetern. Bis dieser Wert geknackt wird, dauert es noch. Der aktuelle Pegel ist noch 8 Zentimeter vom Rekordtief entfernt.

Sollte der aktuelle Trend anhalten, also der Rheinpegel Köln innerhalb von drei Tagen erneut neun Zentimeter sinken, könnte am Dienstag ein neuer Rekord-Tiefstwert erreicht werden.

Niedriger Rheinpegel in Köln: Auswirkungen für den Schiffsverkehr

Dennoch gibt es schon jetzt erste Auswirkungen für den Schiffsverkehr in Köln. Größere Schiffe müssen unter Umständen ihre Ladung stark reduzieren, erklärte zuletzt ein Sprecher des Gewässerzentrums in Duisburg, der zentralen Stelle für Wasser-Angelegenheiten in NRW, auf 24RHEIN-Nachfrage.

Auch bei den Ausflugsschiffen der Köln-Düsseldofer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH ist der niedrige Wasserstand spürbar. „Aufgrund der aktuellen Niedrigwassersituation können die Fahrten in der Planfahrt 09:30 Uhr von Köln ins Siebengebirge nur noch bis Königswinter angeboten werden. Die Fahrten bis nach Linz fallen aus. Der Grund dafür ist, dass die Anlegestellen auf dieser Strecke zu wenig Tiefe haben“, so Nicole Becker, Sprecherin der KD Deutsche Rheinschifffahrt gegenüber 24RHEIN. Die Regelung gelte bereits seit dem 19. Juli.

Kleinere Schiffe können jedoch ungehindert über den Kölner Rhein fahren, denn die Fahrrinne in Köln in deutlich tiefer als 87 Zentimeter. Den Rhein zu Fuß überqueren, ist demnach auch weiterhin nicht möglich.

Rhein bei Köln: Wo liegen die Pegel-Rekorde? Höchstes Hochwasser und tiefstes Niedrigwasser ► Hochwasser-Rekordwert: 13,84 Meter (27./28. Februar 1784) ► Niedrigwasser-Rekordwert: 67 Zentimeter (23. Oktober 2018) ► Pegel-Durchschnitt: 2,97 Meter (vom 1. November 2011 bis 31. Oktober 2020)

Niedrigwasser: Sinkender Rheinpegel legt Granaten und Munition frei

Außerdem warnt die Stadt Köln vor Spaziergängen entlang des Rheins aufgrund des niedrigen Pegels. Die Gefahr: „Mal sind es Patronen, dann wieder Granaten“, erklärt die Stadt. „So entdeckten Spaziergänger am Sonntagabend (7. August) bei Poll eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst transportierte den Blindgänger noch am Abend ab“, heißt es weiter.

Weitere Kampfmittelfunde sind aufgrund des niedrigen Rheins durchaus möglich, darum appelliert die Stadt: „Um niemanden in Gefahr zu bringen, bittet die Stadt alle Spaziergänger*innen, den Uferbereich des Rheins derzeit nicht zu betreten.“

Wer einen verdächtigen Gegenstand findet, sollte den Bereich verlassen und sofort die Telefonnummer der Polizei (110), der Feuerwehr (112) oder des Ordnungsdienstes (0221/221-32000) wählen, erklärt die Stadt. Von dort werden sofort alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege geleitet. Auch Bonn warnt derzeit vor Munition und Granaten am Rhein. (jw)