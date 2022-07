Summerjam in Köln: Line-up, Tickets, Anfahrt – Infos zum Festival im Überblick

Von: Mick Oberbusch

Beim Summer Jam, hier ein Bild aus 2018, werden 2022 wieder rund 30.000 Menschen erwartet © Christoph Hardt/Imago

Nach zwei Jahren Pause findet das Summerjam 2022 wieder am Fühlinger See in Köln statt. Alles, was man zu Europas größtem Reggae-Festival wissen muss.

Köln – Der Fühlinger See in Köln, Sonnenschein und Reggae-Musik – diese Kombination steht bereits seit 1996 für das Summerjam, als das Festival erstmals am heutigen Veranstaltungsort stattfand. Dabei handelt es sich um das größte Reggae-Festival Europas, rund 30.000 Menschen aus aller Welt strömen am stets ersten Juli-Wochenende nach Fühlingen (Stadtbezirk Chorweiler). Unter dem Motto „Feel the Beat“ wird nach der traurigen Summerjam-Absage 2021 in diesem Jahr ein Doppeljubiläum gefeiert: das 35. Summerjam, und das 25. in Köln, wie 24RHEIN berichtet.

Summerjam Festival 2022 Adresse: Fühlinger See – Regattainsel, Oranjehofstraße, 50769 Köln (Fühlingen) Datum: 1. bis 3. Juli 2022 Einlass Festivalgelände: 1. Juli 14 Uhr, 2. & 3. Juli 13 Uhr Besucher: ca. 30.000 (erwartet) Bühnen: 2 Genre: Reggae, Dancehall, Hip Hop, Pop u.v.m.

Summerjam 2022 in Köln: Gibt es noch Tickets für das Reggae-Festival?

Ja, doch man sollte nicht mehr allzu lange zögern, wenn man dabei sein will. Es gibt Hardtickets und E-Tickets, die man am Eingang mit dem Smartphone vorzeigen kann. Die Hardtickets müssen seit dem 24. Juni, dem letzten Versandtag, an einer Vorverkaufsstelle erworben werden, das E-Ticket kann man online buchen – solange vorhanden. Preislich unterscheiden sich beide Tickets, die zum Einlass an allen drei Festivaltagen berechtigen, nur minimal:

Summerjam Festival 2022 – Hardticket: 152 Euro

152 Euro Summerjam Festival 2022 – E-Ticket: 150 Euro

Summerjam 2022 in Köln: Was kostet ein Tagesticket? Wann steigt das Feuerwerk?

Für alle drei Festivaltage sind auch Tagestickets verfügbar. Auch diese sind allerdings nur in begrenzter Stückzahl vorhanden, weshalb man auch hier nicht allzu lange zögern sollte. Die Tagestickets sind als E-Tickets auf der Summerjam-Homepage buchbar. Ein kleiner Tipp: Am Sonntagabend findet nach dem finalen Konzert immer ein großes Abschluss-Feuerwerk über dem Fühlinger See statt.

Summerjam Festival 2022 – Tagesticket Freitag, 1. Juli: 75 Euro zzgl. 5 EuroVVK-Gebühr

75 Euro zzgl. 5 EuroVVK-Gebühr Summerjam Festival 2022 – Tagesticket Samstag, 2. Juli: 75 Euro zzgl. 5 Euro VVK-Gebühr

75 Euro zzgl. 5 Euro VVK-Gebühr Summerjam Festival 2022 – Tagesticket Sonntag, 3. Juli: 70 Euro zzgl. 5 Euro VVK-Gebühr

Summerjam 2022: Wie komme ich zum Gelände am Fühlinger See? Anfahrt mit KVB und Auto

Wer mit dem Auto anreist, fährt über die Autobahn A1, zwischen dem Kreuz Köln-Nord und dem Kreuz Leverkusen-West führt die Abfahrt Köln Niehl/Fühlingen in Richtung Niehl. Ab dort ist der Weg ausgeschildert. Für das Festival stehen ausreichend Parkflächen am Zentralparkplatz zur Verfügung. „Bitte folgt unbedingt der Parkplatz-Beschilderung (Verkehrsleitsystem), die euch auf dem schnellsten Weg zum Parkplatz führt“, heißt es vom Veranstalter. Die Parkgebühren (nur Barzahlung) betragen für das Festivalwochenende 25 Euro (einmalige Einfahrt) und 40 Euro (mehrmalige Einfahrt möglich). Pro Festivaltag betragen die Gebühren 10 Euro.

Wer mit dem ÖPNV anreist, hat verschiedene Möglichkeiten: Die S-Bahnlinie S11 fährt bis Chorweiler, von dort aus geht es mit der KVB-Bus-Linie 122 (Richtung Seeberg) zum Gelände. Zusätzlich gibt es einen Shuttle mit Anbindung zum Gelände, der von Donnerstag (30. Juni) bis Montag (4. Juli) im Einsatz ist. Die Fahrzeiten sehen wie folgt aus:

Donnerstag: 10:00 Uhr - 2:00 Uhr – Park- & Campingflächen | 10:00 Uhr - 22:00 Uhr – Service Center (P2) - City Center

Freitag: 8:30 Uhr - 2:00 Uhr – Park- & Campingflächen | 10:00 Uhr - 22:00 Uhr - Service Center (P2) - City Center

Samstag: 8:00 Uhr - 2:00 Uhr - Park- & Campingflächen | 10:00 Uhr - 20:00 Uhr - Service Center (P2) - City Center

Sonntag: 8:00 Uhr - 2:00 Uhr - Park- & Campingflächen | 15:00 Uhr - 01:00 Uhr - Service Center (P2) - City Center

Montag: 7:00 Uhr - 13:00 Uhr - Park- & Campingflächen | 07:00 Uhr - 13:00 Uhr - Service Center (P2) - City Center

Summerjam Camping: Was es zu beachten gibt – und wo man campen darf

Genauso wie Reggae-Musik und Sonnenschein gehört für viele das Camping während des Summerjam-Festivals fest dazu. Bereits Tage vor Festivalbeginn wird das Gelände rund um den Fühlinger See, wo es für das Schwimmen übrigens feste Regeln gibt, zum Aufstellen von Zelten, Bungalows oder Wohnmobilen genutzt.

Die Optionen „Caravan Camping“ und „Comfort Camp“ sind bereits ausgebucht, sodass Camping-Willigen „nur“ das „altmodische“ Zelt-Aufschlagen bleibt. Dies ist allerdings ausschließlich im unmittelbaren Umfeld des Sees gestattet, nicht in den umliegenden Waldgebieten. Alle Camping-Angebote sind ausschließlich mit Festivalbändchen möglich, das zum Eintritt am gesamten Wochenende berechtigt. Auch dafür gibt es natürlich Regeln, wie die Veranstalter erklären.

Vor Montag, 27.06.2022 ist kein Camping im Gebiet Fühlinger See gestattet. Die Stadt Köln wird gegen Wild-Camper:innen vorgehen, erklären die Veranstalter.

Ab Montag, 27.06., 12.00 Uhr sind die Campingflächen C2, C3, C4 für Vorab-Campende, die sich online vorab einen Platz für beispielsweise einen Wohnwagen gebucht haben, geöffnet.

Ab Mittwoch, 29.06., 12.00 Uhr sind alle Campingflächen geöffnet. Die Gebühr pro Person/pro Nacht beträgt €15,- (Montag, Dienstag, Mittwoch).

Ab Donnerstag, 30.06., 8.00 Uhr ist das Camping gebührenfrei.

Summerjam am Fühlinger See: Gibt es im Zuge des Festivals Sperrungen?

Wie die Stadt Köln mitteilt, wird die Oranjehofstraße zwischen der Kreuzung Edsel-Ford-Straße und Neusser Landstraße ab Mittwoch, 29. Juni, 12 Uhr, bis Montag, 4. Juli 2022, 15 Uhr, für den motorisierten Individualverkehr, Fahrradfahrer*innen und Fußgänger*innen gesperrt. Hinweisschilder leiten die Festivalbesucher*innen von der Autobahnabfahrt Köln-Niehl zur Parkfläche am Bergheimer Weg. Von dort aus fahren Sonderbusse zum Festivalgelände.

Wegen begrenzter Parkmöglichkeiten bittet die Stadt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen sowie die Be- und Entlademöglichkeit auf den Parkplätzen P4 und P7 zu nutzen. In den Stadtteilen rund um den Fühlinger See müsse zudem ebenfalls mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Ein Zugang zum Fühlinger See südlich der Merianbrücke ist nur mit gültiger Zugangsberechtigung erlaubt. Das Naherholungsgebiet ist auch während des Festivals im Bereich des Ortsteils Fühlingen (nördlich der Merianbrücke) zugänglich.

Summerjam am Fühlinger See in Köln: Wie sieht das Programm aus, welche Artists sind dabei?

Auch 2022 kann sich das Line-up wieder mehr als sehen lassen, es zieht etliche Stars der internationalen Reggae-Szene nach Köln. Das genaue Timetable, also welcher Act wann spielt, steht noch nicht fest, dennoch dürfen sich Besucherinnen und Besucher schon jetzt unter anderem auf folgende Künstlerinnen, Künstler und Bands freuen:

Freitag, 1. Juli: Seeed, Patrice, Konshens, Milky Chance, Juju, Megaloh

Seeed, Patrice, Konshens, Milky Chance, Juju, Megaloh Samstag, 2. Juli: Gentleman, Sean Paul, Ziggy Marley, Stefflon Don, Inner Circle, Julian Marley

Gentleman, Sean Paul, Ziggy Marley, Stefflon Don, Inner Circle, Julian Marley Sonntag, 3. Juli: Shaggy, SDP, Protoje, Christopher Martin, Sampa The Great, Kelvyn Colt

Summerjam 2022: Wie sieht das Gelände am Fühlinger See aus? Was ist abseits der Konzerte geboten?

Das Gelände umfasst die sogenannte „Red Stage“ (Hauptbühne) und die „Green Stage“. Beide Festivalbühnen liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Auf dem Gelände gibt es einen Markt, diverse Getränke- und Essensstände sowie eine Dancehall-Area, die Freitag und Samstag nach Ende des Programms auf den beiden Bühnen beschallt wird. Das Mitbringen von Getränken (antialkoholisch) ist ausschließlich in Tetrapaks erlaubt. (mo)