NRW: Mann von Polizei erschossen – er soll mit einem Messer angegriffen haben

Von: Nina Büchs

Ein Polizist hat am Montag, 24. Oktober, einen Mann mit seiner Dienstwaffe tödlich verletzt. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Ein Mann (31) wurde am Montag, 24. Oktober, in Zülpich von einem Polizisten erschossen. Zuvor soll er mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein.

Zülpich – Tödlicher Polizeieinsatz im Kreis Euskirchen: Am Montagnachmittag, 24. Oktober, alarmierte eine Anruferin die Polizei. Sie schilderte, dass ein 31-jähriger Mann versuchen würde, gewaltsam in das Haus seiner Eltern in Zülpich-Linzenich einzudringen. Zwei Streifenwagen machten sich daraufhin auf den Weg und trafen vor Ort den Tatverdächtigen an, der die Beamten laut Polizeiangaben plötzlich mit einem gezogenen Messer angriff.

Tödlicher Einsatz in Euskirchen: Mann greift Polizisten mit Messer an – wenig später ist er tot

Wie die Polizei berichtet, gab ein Polizist daraufhin einen Schuss aus seiner Dienstwaffe auf den Angreifer ab. „Dieser wurde so schwer verletzt, dass ein sofort alarmierter Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte“, heißt es weiter. Die Polizei Bonn und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen, berichtet 24RHEIN. Die Angehörigen des verstorbenen Mannes sowie die Polizeibeamten werden psychologisch betreut.

Erst im August wurde ein 16-Jähriger von der Polizei in Dortmund erschossen. Auch in diesem Fall soll der 16-Jährige zuvor die Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. (nb)