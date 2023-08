Zwei Festnahmen bei Großkontrolle in Duisburg

Bei der großen Kontrolle gegen Sozialleistungsbetrug in Duisburg hat die Polizei zwei Personen festgenommen. Beide seien vermutlich illegal in Deutschland, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ob die Beamten Fällen von Sozialleistungsbetrug auf die Spur gekommen sind, will die Stadt Duisburg am Nachmittag bilanzieren.

Duisburg - Zahlreiche Behörden wie das Sozialamt, die Ausländerbehörde und die Bundesagentur für Arbeit hatten am Dienstagmorgen die Bewohner des Komplexes kontrolliert. Nach Angaben der Stadt gab es „viele verdichtende Hinweise unterschiedlicher Behörden“ auf Sozialleistungsbetrug in dem vor allem von Südosteuropäern bewohnten Gebäudekomplex.

Die Kontrolle der Gebäude, in denen rund 430 Bewohnern gemeldet sind, sei insgesamt unerwartet friedlich abgelaufen, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei hatte die Aktion der Stadt unter anderem mit einer Hundertschaft und mehreren Kripo-Beamten abgesichert, weil es dort bei früheren Einsätzen teilweise zu gewalttätigen Zwischenfällen gekommen war. dpa