Zwei Verletzte nach Einsturz einer Treppe in Rohbau gerettet

Beim Einsturz einer Treppe in einem Rohbau im Kölner Stadtteil Zündorf sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr in Köln mitteilte, sei sie am Donnerstag um 11.11 Uhr - also exakt zum Auftakt des Kölner Straßenkarnevals - alarmiert worden. Eine der verletzten Personen war von Einsatzkräften schnell gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden.

Köln - Eine zweite schwer verletzte Person befand sich zunächst noch in etwa 2,5 Meter Tiefe im Gebäude, konnte wenig später aber ebenfalls aus der Notlage befreit werden. Dieser Schwerverletzte sei mit dem Rettungshubschrauber „Christoph Rheinland“ in ein Krankenhaus „zur Maximalversorgung“ transportiert worden, twitterte die Feuerwehr.

Die Rettungsarbeiten waren schwierig, weil der Einsatzbereich akut einsturzgefährdet war. Zur Unterstützung waren Höhenretter und Baufachberater des Technischen Hilfswerks (THW) angefordert worden. Die Ursache des Einsturzes war noch nicht bekannt. dpa