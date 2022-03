Wird Novavax zum Ladenhüter? Ungeimpfte verschmähen Impfstoff

Von: Martina Lippl

Novavax-Impfstoff ist da – doch der Impfstoff-Boom in Deutschland bleibt aus. © Marc Schüler/imago

Novavax-Impfstoff ist endlich in Deutschland verfügbar. Die Nachfrage ist gering. Der Impf-Boom lässt auf sich warten.

Berlin – Der Wirbel um den Novavax-Impfstoff war anfangs groß. Der Corona-Impfstoff sollte einen Schub bei der Impfquote bringen. Eine Alternative für Impfskeptiker – oder zumindest für alle, die der mRNA-Technologie misstrauisch gegenüber stehen. Das Prinzip für den Impfstoff ist seit Jahrzehnten bewährt. Es ist ein klassischer Impfstoff - ähnlich wie viele Grippe-Vakzinen. Ein Virologe verglich den Covid-19-Impfstoff sogar mit „alten Autos“. Keine lebenden Virusbestandteile sind im Novavax-Impfstoff enthalten. Allerdings auch keine abgetöteten Virenbestandteile. Nichtsdestotrotz haftet dem Proteinimpfstoff das Label „Totimpfstoff“ an.

Impf-Boom lässt auf sich warten: Novavax-Start verläuft schleppend

Nun ist der Novavax-Impfstoff in Deutschland am Start. Die ersten Chargen waren zunächst für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich reserviert. Doch Ungeimpfte lassen sich von dem Angebot offenbar nicht überzeugen. Die Hoffnung auf einen Impf-Boom dämpft aktuell der Deutsche Hausärzteverband.

„In den Praxen gibt es bislang nur vereinzelte Nachfragen von Patientinnen und Patienten zu dem Novavax-Impfstoff“, sagte der Vorsitzende Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Nach aktuellem Stand ist es zumindest fraglich, ob der neue Impfstoff zu einer signifikanten Steigerung der Impfquoten führt.“ Hausarztpraxen erreichten aktuell nur sehr wenige Terminwünsche für eine Impfung.

„Wer sich bisher nicht hat impfen lassen, ist natürlich auch nur schwer zu überzeugen“, erklärte der Verbandschef. „Es ist offensichtlich, dass es für diese Menschen eine andere Art der Ansprache braucht.“ Die aktuelle Kommunikationskampagne mit den bekannten Slogans erreiche sie nicht. An die Praxen wurde der neue Impfstoff nach Angaben des Hausärzteverbandes aber bislang noch nicht geliefert.

Novavax-Impfstoff ist in Deutschland seit Ende Februar verfügbar. © Laci Perenyi/imago

Corona: Impfquote in Deutschland momentan bei 75,5 Prozent

Die Impfquote in Deutschland liegt momentan bei 75,5 Prozent. 62,8 Millionen Menschen in Deutschland sind vollständig immunisiert. Das geht aus den Daten des Impfdashboards am Mittwoch hervor. Laut dem Impfquoten-Monitor des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind 88,6 Prozent der über 60-Jährigen vollständig geimpft. 77,5 Prozent davon sind inzwischen geboostert.

Aktuell sind 19,7 Millionen Menschen in Deutschland noch nicht geimpft (23,7 Prozent). Für 4,0 Millionen dieser Menschen im Alter von 0 bis 4 Jahren (4,8 %) steht bisher kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung.

Novavax-Impfstoff: So oft Corona-Impfstoff schon verimpft

Bisher wurden nach den RKI-Daten 5.736 Novovax-Impfdosen in Deutschland verabreicht. Dazu wurden noch 602 Zweit-Impfungen verzeichnet. Zum Vergleich: Am Dienstag wurden insgesamt 104.000 Impfdosen verabreicht.

Große Hoffnung auf Novavax

Die Bundesregierung hofft, dass das Mittel Nuvaxovid der Impfkampagne in Deutschland neuen Schwung verleiht. Es wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen - für Menschen ab 18 Jahren. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Erste Bundesländer begannen am Wochenende damit, das Präparat zu verabreichen. Als Booster-Impfstoff kommt der Novavax-Impfstoff derzeit offenbar nicht infrage. Der Novavax-Impfstoff wird in der Regel gut vertragen. Für Allergiker kann der Impfstoff jedoch gefährlich sein, warnte der er Präsident des Ärzteverbands deutscher Allergologen (AEDA), Professor Dr. Ludger Klimek. In Deutschland sinkt indes die 7-Tage-Inzidenz. (ml mit Marterial der dpa)