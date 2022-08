Tote Fische in der Oder: Wie gefährlich ist das Wasser? Offenbar verdächtige Symptome bei Hund nachgewiesen

Von: Anna Lorenz

Teilen

Warum treiben tausende tote Fische in der Oder? Polen und Deutschland sind auf Ursachensuche. Eine Taskforce aus Experten arbeitet auf Hochtouren.

Stettin – Das Fischsterben in der Oder ist weiterhin ungeklärt. Tausende Kadaver waren hierzulande seit Dienstag (09. August) im Wasser gefunden worden. In Polen hatte man auffallend viele verendete Fische in dem Grenzfluss bereits etwa zwei Wochen zuvor entdeckt. Um die mangelnde Krisenkommunikation zwischen beiden Ländern zu verbessern, wurde mittlerweile eine Taskforce eingerichtet, die die Ursache der Umweltkatastrophe ermitteln soll. Des Weiteren stellt sich die Frage: Wie gefährlich ist das Wasser des Flusses?

Fischsterben in der Oder: Fluss trägt tausende Kadaver – Wie gefährlich ist das Wasser?

Eine Umweltkatastrophe, das ist das Verenden tausender Tiere in der Oder. Auch auf polnischer Seite des Grenzflusses, so focus online, sind die Auswirkungen des Fischsterbens bereits jetzt groß. Gerade die momentanen Temperaturen verführen zur Abkühlung im Fluss – mit fatalen Folgen. So berichtet die Zeitung über einen Hund, der, nachdem er in der Oder gebadet hatte, mit schweren Krankheitszeichen zu kämpfen hatte. Das Tier sein mittlerweile noch „schwach und ermattet, doch immerhin Erbrechen und Durchfall hätten sich gebessert und auch der Hunger komme allmählich wieder“. Auch deutsche Behörden warnen vor dem Kontakt mit dem, wohl toxischen Flusswasser.

Tote Fische, Muscheln und Schnecken haben sich an einer Sperre, die von der Feuerwehr verlegt wurde, im deutsch-polnischen Grenzfluss Westoder, nahe dem Abzweig vom Hauptfluss Oder, auf der Wasseroberfläche gesammelt. © picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Fischsterben in der Oder: Polnische Wirtschaft hart getroffen – „Die Leute haben Angst“

Wie das Onlineportal Wszczecinie berichtet, seien auch Restaurants von der Oder-Katastrophe betroffen. Fischgerichte würden gemieden werden. Indes stammen die Fische in der Regel nicht aus der Oder. „Aber leider haben die Leute Angst“, sagte eine Gastronomin dem Portal.

Auch Freizeitaktivitäten in dem fragwürdigen Gewässer möchten Touristen nicht mehr unternehmen. Ein Bootsverleiher wies focus online zufolge darauf hin, dass „fast keine Kunden“ mehr vorhanden seien. Die Politik soll sogar prognostiziert haben, dass die Sommer-Saison mit dem Fischsterben ein unerwartet frühes Ende findet. (askl)