Omikron-Impfstoff: Macht ein angepasstes Corona-Vakzin jetzt noch Sinn?

Von: Bedrettin Bölükbasi

Kommt der an Omikron angepasste Impfstoff viel zu spät? © Michael Reichel/dpa

Der an Omikron angepasste Corona-Impfstoff lässt bislang auf sich warten. Für viele Experten kommt er zu spät. Macht er in der aktuellen Situation noch Sinn?

München - Als die ersten Impfstoffe gegen das tödliche Coronavirus auftauchten, machte sich schnell Enthusiasmus breit. Die Tage vor der Pandemie schienen wieder nah zu sein, denn die Impfstoffe würden das Virus schnell beseitigen. Als jedoch erste ansteckendere Mutationen entdeckt wurden, machte dies den Erwartungen einen Strich durch die Rechnung. Das Glücksgefühl wandelte sich erneut in Vorsicht um.

Die zurzeit dominante Mutation ist die Omikron-Variante. Sie ist ansteckender als die frühere Delta-Variante, hat aber dafür eher einen leichteren Krankheitsverlauf. Aufgrund des hohen Infektionsrisikos wurden aber Corona-Fallzahlen in Rekordhöhe registriert. Ein weiterer Punkt: Aktuelle Impfstoffe wirken bei Omikron nicht ganz so gut. Vakzin-Hersteller wie Biontech und Moderna krempelten deshalb ihre Ärmel hoch und machten sich an die Arbeit für angepasste Impfstoffe.

Omikron-Booster: Unklare Lage über an Mutante angepassten Corona-Impfstoff

Von diesen neuen Impfstoffen, die an die Struktur der Omikron-Mutante angepasst und deshalb deutlich wirksamer sein sollen, ist jedoch bislang weit und breit nichts zu sehen. Laut Biontech-Chef Ugur Sahin kommt ihr Impfstoff erst im April oder Mai. Bei Moderna muss man sogar bis zum August warten. Dabei ist der Höhepunkt der Omikron-Welle aktuell in Deutschland überstanden. So stellt sich die Frage: Macht der angepasste Impfstoff überhaupt noch Sinn?

Eine klare Antwort mit „Ja“ oder „Nein“ ist an dieser Stelle nur schwer möglich. Einerseits ist Omikron immer noch die vorherrschende Corona-Variante und eine effektivere Impfung würde maßgeblich dazu beitragen, die Infektionen einzudämmen. Andererseits ist ihr Höhepunkt schon überschritten und es ist unklar, welche Pandemie-Situation und womöglich welche neue Virus-Variante im nächsten Winter vorherrschend sein wird.

Omikron-Booster: Immunologe verweist auf veränderte Winter-Situation - selbst Hersteller unsicher

Darauf machen auch Experten wie Immunologe Andreas Radbruch aufmerksam. „Man kann einem Virus nicht hinterherimpfen“, erklärte Radbruch Ende Januar gegenüber t-online. Fest stehe: Omikron werde nicht die letzte Variante sein, mit der wir es zu tun hätten, weshalb man die Lage im kommenden Winter abwarten müsse. „Eine Impfung mit einem auf Omikron modifizierten Impfstoff macht dann keinen Sinn, wenn die Omikron-Welle eigentlich vorbei ist“, so Radbruch.

Die Frage über den Sinn des neuen Impfstoffs können nicht mal die Unternehmen mit Sicherheit beantworten. Bei „Bild-Live“ betonte Biontech-Chef Sahin, es müsse noch untersucht werden, ob es den Omikron-Booster braucht. Moderna-Chef Stephane Bancel äußerte sich ähnlich und sagte, eine Auffrischungsimpfung werde zwar erforderlich sein, doch man sei sich nicht sicher, ob das Omikron-spezifischen Vakzin nötig sein wird.

Omikron-Booster: Erste Studien dämpfen Hoffnungen auf wirksameren Impfstoff gegen Mutante

Die Studienlage zum Omikron-spezifischen Booster sorgt ebenfalls für so manche Zweifel. In einer Anfang Februar von US-Forschern durchgeführten Studie sind die Experten zum Ergebnis gekommen, dass ein Omikron-spezifischer Booster im Vergleich zu den bisherigen Impfstoffen keine höhere Immunität oder Schutzwirkung gegen die Mutante schaffen könnte. Dabei wurde die Immunreaktion von acht Rhesusaffen untersucht, denen zwei Impfungen und zusätzliche eine dritte Impfung mit entweder den bisherigen Vakzinen oder einem angepassten Impfstoff verabreicht wurde.

Eine weitere Studie von Forschern aus Taiwan bestätigte die Ergebnisse der US-Forschung. Anstatt Affen wurde die Immunantwort diesmal an Mäusen getestet. Auch hier kamen die Forscher zum Schluss, dass der Omikron-spezifische Booster nach zwei Impfungen mit den bisherigen Impfstoffen Antikörper gegen die Omikron-Mutante nicht sonderlich erhöht.

Allerdings muss beachtet werden, dass erste Studien mit nur wenigen Tieren eine begrenzte Aussagekraft haben. Daneben wurden die meisten dieser Studien auch nicht von anderen Forschern überprüft. David Montefiori, Direktor des Laboratory for AIDS Vaccine Research and Development am Duke University Medical Center in Durham betonte gegenüber der Zeitschrift Nature, dass die Ergebnisse aufgrund der komprimierten Zeitskalen in einer Pandemie dennoch wertvoll seien. Um allerdings endgültig sichere Schlüsse zu ziehen, müssen trotzdem mehr Studien mit größerem Ausmaß abgewartet werden. (bb)